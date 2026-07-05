亨仔@ROVER為搵食地盤開工　曾自爆月入唔過萬網民憂變下隊P1X3L

ViuTV選秀節目《全民造星》先後捧出多個男團，但資源有限、僧多粥少，其中第二季出身的男團P1X3L宣布暫停團體活動，成員葉振弘（Marco）的名字更在官網消失，傳出滿約離巢兼解散傳聞。而P1X3L的解散，也令網民關注《全民造星V》的樂隊ROVER去向，怕他們步師兄P1X3L後塵。現年29歲的陳鎮亨（亨仔），雖然有大學學歷，但早前曾自爆人工不過一萬，日前他更在地盤開工，令網民熱議。

亨仔（右一）比賽後與MakerVille簽約，跟王希晉、卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）組成旗下首支樂隊ROVER，至今出道兩年多。（資料圖片）

MakerVille男團P1X3L無預警宣布解散，也令外界關心師弟ROVER前路。（IG@pixel.weare）

亨仔是《全民造星V》季軍，大隻、唱得、識彈琴又識彈結他。（IG@hangjai0305）

亨仔本身是香港大學機械工程系的高材生，入行前曾做過Sales及送貨運輸，他日前在IG限時動態貼出一張大廈頂的俯瞰照，令人擔心他是否要做傻事，之後他才貼出另一張有安全鞋、水泥的照片，並配文：「努力搵錢！」亨仔事後坦言，去地盤開工並非新鮮事，由於自己修讀機械工程，去地盤主要是「做工程嘢」，與大學學科相關，希望可以在該範疇建立事業，雙管齊下搵真銀。他又透露，由於父親近期身體轉差並已屆退休之齡，目前家庭經濟主要靠妹妹（YouTuber十冰）頂住，身為長子的他自然要自強不息，做散工幫補家計。

日前亨仔在IG限時動態貼出一張大廈頂的俯瞰照，令人擔心他是否要做傻事。（IG@hangjai0305）

之後亨仔影住水泥，表示只是返工，抱歉嚇親大家，而這亦令外界懷疑亨仔是否因為做歌手難以糊口而去做地盤。（IG@hangjai0305）

亨仔坦承去地盤是「做工程嘢」，與大學修讀學科有關。（IG@hangjai0305）

亨仔透露，目前家庭經濟主要靠妹妹（YouTuber十冰）頂住，身為長子的他自然要自強不息，做散工幫補家計。（IG@hangjai0305）

曾自爆「月入唔過萬」 ROVER隊友各出奇謀兼職搵食

亨仔早前就曾於Threads自爆「月入唔過萬」，雖然他事後火速澄清只是說笑「亂噏幾句」，但亦無奈承認「賺唔到好多錢係事實」。事實上，ROVER近期的發展可謂一波三折，早前原定與樂隊ToNick在澳門舉行的演唱會最終被迫取消，為了生存，ROVER四子早已各出奇謀做副業幫補生計，例如有指成員王希晉要兼職教唱歌，而隊長Kim（卓金樂）亦要靠教樂器搵食，情況令人唏噓。

男團ROVER的28歲成員陳鎮亨（亨仔）竟自爆：「月入唔過萬。」（資料圖片）

雖然亨仔曾澄清「月入唔過萬」只是說笑亂噏，但亦無奈承認「賺唔到好多錢係事實」。（IG@hangjai0305）

有指成員王希晉要兼職教唱歌，而隊長Kim（卓金樂）則要靠教樂器搵食。（IG@rover.weare）

Kim感性發文指能屈能伸：用雙手撐起夢想同生活，沒甚麼好丟臉

隨對於亨仔地盤開工一事，隊長Kim（卓金樂）隨即在帖文下留下長文力撐兄弟：「生活從來都唔容易，用自己雙手撐起夢想同生活，沒甚麼好丟臉。入得舞台就入得地盤返得工，先至係真正嘅能屈能伸。 我哋唔怕冇錢，只怕活得唔夠真實……多謝大家關心，我哋四個會繼續腳踏實地做好音樂。」此話一出，隊友Jason（雷濠權）見狀即幽默地問：「做訪問唔見你（Kim）咁識講嘢？」而希晉亦激昂高呼：「兄弟們，我哋唔怕人哋目光，我哋四個一齊繼續努力！」足見雖然做藝人收入麻麻，但四子始終對夢想一條心。不過，由於近日ROVER推出新歌《初級大人》，也令人懷疑這些會否是宣傳一部份。

隊長Kim（卓金樂）隨即在帖文下留下長文力撐兄弟：「生活從來都唔容易，用自己雙手撐起夢想同生活，沒甚麼好丟臉。入得舞台就入得地盤返得工，先至係真正嘅能屈能伸。 我哋唔怕冇錢，只怕活得唔夠真實……多謝大家關心，我哋四個會繼續腳踏實地做好音樂。」（IG@kimcheuk0303）

雖然做藝人收入麻麻，但四子始終對夢想一條心。（IG@kimcheuk0303）