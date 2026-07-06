79歲狄龍獨自現身超市一特徵搶眼　站姿挺拔零老態親自買餸夠貼地

一代邵氏武俠巨星狄龍（龍哥）雖然近年已過着半退休生活，但每次露面都依然備受關注。近日，有網民在網上分享了一組在香港某大型超市野生捕獲狄龍的照片，惹來影迷熱議，大讚他超貼地兼精神好。

狄龍縱橫影壇50年，拍過無數經典電影，形象正氣人稱「大俠」。（資料圖片）

狄龍大哥和兒子譚俊彥出席節目記者會。（林迅景 攝）

高大身材超搶眼 網民大讚大俠風範

從網民上傳的照片可見，現年79歲的金馬影帝狄龍大哥當天身穿一件醒目的藍色休閒外套，戴著黑色鴨舌帽，打扮隨性而不失整潔。儘管他行事低調，但由於他身材高大，在超市人群中顯得頗為突出。目擊的網民更忍不住留言驚嘆：「他真的很高」、「應該過1.8米」，可見龍哥當年的「大俠」氣場依舊強大，在超市裡一眼就被認出。

狄龍身材高大被一眼認出。(港漂Amy@小紅書)

無請傭姐姐親力親為 站姿挺拔身體不輸後生

最令人佩服的是狄龍大哥的生活態度。照片中，他並沒有家傭姐姐陪同，而是獨自一人推着購物車在貨架間穿梭。只見他站在收銀台前耐心地排隊付款，手中還拿著大大小小的物品，盡顯親力親為、貼地生活的一面。有不少細心的網民發現，狄龍雖然已年近八旬，但他站立時身形挺拔、站姿筆直，完全沒有一般長者常見的駝背或老態。他的步伐穩健，精神狀態和氣色看起來都非常好。網民們紛紛留言大讚：「龍哥站得好挺拔，這精氣神完全不輸年輕人。」、「真不愧是一代大俠，這身姿力證身體健康狀況良好。」

狄龍親自到超市購物。(港漂Amy@小紅書)

狄龍突然做舒展手勢。(港漂Amy@小紅書)

一改「捱熱開工」形象 吹冷氣購物更愜意

其實，過去狄龍每一次被市民偶遇都會掀起話題。早前他曾被拍到在三十多度的高溫下，頂著白髮在街頭辛苦拍戲，當時他推着買餸車獨自坐在路邊呆坐休息，一臉疲態，讓不少影迷直呼心疼。不過，這次在超市露面，在舒適的冷氣環境下購物，狄龍大哥顯然愜意得多。這次在超市被野生捕獲，狄龍用實際行動向大眾展示了他半退休的愜意生活，以及他老當益壯的強健體魄。不論是大銀幕上的英雄，還是生活中的普通人，狄龍大俠的風采依然不減當年，不愧是影迷心目中永遠的大俠。

狄龍在街邊拍戲的片段在社交平台引起討論。（小紅書@香港趙大拿）

狄龍坐住休息。（小紅書@香港趙大拿）