陸詩韻單身多年被動成最大弱點　呼籲身邊男士進取啲渴望被愛錫

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）近年已淡出娛樂圈幕前，專心轉型從商經營自家品牌生意。陸詩韻今日（5日）以全白喱士連身套裝亮相模特兒選秀比賽，大曬Fit爆高挑身材。今次擔任評審，陸詩韻笑言過往都會認為樣貌及身材最重要，但年紀大了便覺得自信心最重要。

陸詩韻今日（5日）以全白喱士連身套裝亮相模特兒選秀比賽，大曬Fit爆高挑身材。（陳順禎攝）

陸詩韻因免疫力問題患玫瑰痤瘡

陸詩韻近年創立了網店主理日本護膚品牌，生意更衝出亞洲，跟歐洲多個品牌合作，做得有聲有色。除了工作之外，不時外遊享受生活的陸詩韻近日與好友遊泰，更買了剪裁獨特的泳衣，笑言看起上來雖然像潛水衣，但其實好蝦人著，並認為人隨著年紀增長對於氣質及性感的審美都會改變。至於問到平時如何保持靚樣及身材，詩韻透露近年因免疫力下降而患上很難斷尾的玫瑰痤瘡，現時盡量減少壓力，心態好了皮膚狀態便慢慢恢復。

陸詩韻因免疫力問題患玫瑰痤瘡，現時盡量減少壓力，心態好了皮膚狀態便慢慢恢復。（陳順禎攝）

陸詩韻單身多年望身邊男士進取啲

提到如果有愛情滋潤情況可會有好轉，陸詩韻笑指中醫都有問她有沒有拍拖：「佢話滋潤吓就唔使食藥，然後我就會心微笑，原來拍拖係身體有滋潤調整。」問到可有合眼緣的對象，詩韻呼籲身邊男士進取及主動啲：「好多朋友都唔信我冇拍拖，佢哋都話啲男仔見到你都唔敢追，我就唔明點解，可能男士怕食檸檬怕被拒絕，咁就取易不取難。（擇偶條件？）我揀人，人揀我，我覺得最緊要孝順同埋幽默感，唔係話要好多錢，要有自己經濟能力係好正常，我有個細佬，細細個就照顧佢，我都想好似一朵小花咁被錫吓。」至於外形方面，詩韻直言千萬不要太靚仔：「我都唔太需要呢樣嘢，最好就其貌不揚，普普通通，最緊要乾淨。（會否主動出擊？）呢個係我弱點，如果我主動啲可能成咗事好耐。可能我個樣好Cool，男仔覺得難啲接近，其實大家認識我都知我傻傻更更，冇乜架子，我都好易溝通好易相處，大家可以進取啲。」

陸詩韻單身多年，望身邊男士進取啲，指被動成最大弱點。（陳順禎攝）

至於工作方面，問到可會有更多幕前演出，陸詩韻透露內地機會多了，間中都會拍攝視頻及做直播。最近亦有機會拍攝短劇，但如果有適合的覺得都會想在香港拍攝更多影視作品。