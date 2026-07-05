林漪娸回應伸脷風波認一時口快　已私下致歉：拍嘢邊止兩秒！

林漪娸早前在電台訪問中爆，早年拍劇時有男星加戲，拍接吻戲時伸脷。後來戴志偉被拉出原來是事件男主角，但戴志偉開腔反擊指：「兩秒做到啲乜？」更表示影響聲譽，要求林漪娸解釋清楚。今日（7月5日）林漪娸出席品牌活動時接受傳媒訪問，回應事件稱只是一時口快。



林漪娸回應伸脷風波。（陳順禎 攝）

不捨《愛．回家》即將完結 爆阿壯太投入「加戲真咀」

林漪娸透露，因《愛．回家》即將完結而對角色感到不捨：「所有人都唔敢逆我意，所以係一個好好玩嘅角色。監製又畀好大自由度我哋。」問及有沒有親密鏡頭？她表示，曾經有過一場，與「阿壯」拍親密鏡頭，本應沒有錫下去，但拍攝時對方卻錫了下去：「排嗰時佢冇錫，正式嘅時候佢錫落嚟。跟住阿壯話，唔好意思，我太投入錫咗落嚟。我話唔緊要，哈哈哈。」

戴志偉開腔反擊林漪娸：「兩秒做到啲咩？」（官方提供圖片）

戴志偉火爆反擊林漪娸「伸脷」指控：佢要同我解釋。（TVB）

林漪娸表示純粹是一時口快。（陳順禎 攝）

與戴志偉同屬波友 坦言純屬閒談無意批評

記者提到戴志偉就之前「加戲伸脷爆料」開腔反擊，林漪娸回覆：「我同戴志偉都熟，係同一間高爾夫球會。上次係我口快快講出嚟，其實唔應該講，隔咗咁耐。」她表示，當下說出這事件只是朋友閒談的感覺，而非要批評，表示：「隔晒咁多年，係冇嘢嘅。」

已火速私下致歉 幽默反擊：拍嘢邊止兩秒！

她表示，當時做完電台訪問後，已向戴志偉表示自己口快快講了「伸脷事件」：「唔好意思我口快快講咗，如果你聽個錄音，你就知我係講笑。」她表示，事件經傳媒和網民發酵後有變質，記者表示戴志偉曾說「兩秒做得啲乜」，林漪娸就澄清：「嗱嗱嗱，呢個我唔認！鏡頭係兩秒，拍嘢就唔止兩秒，幾多秒我就唔記得，哈哈哈。」

林漪娸表示大家反應太大。（陳順禎 攝）

林漪娸堅稱沒有記錯，但表示不介意。（陳順禎 攝）

林漪娸分享，近年拍劇時遭年輕男演員加戲，笑言自己「流晒口水」。（陳順禎 攝）