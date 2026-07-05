張柏芝登陸北京國家速滑館獻演　網民直呼「每個轉音都是回憶殺」

張柏芝昨晚 (4日) 閃耀登陸北京國家速滑館「冰絲帶」，獻演全球城市數字友好 MarsX演唱會。舞台全息光影交織，她一襲華服驚豔亮相，一開口便是港樂黃金時代的餘韻，粵語唱腔醇厚正宗，情感飽滿到溢出。柏芝先獻唱《星語心願》，接著她說：「台面有點滑，所以想走去你們那邊也要走得慢一點，看到你們心情很感動，謝謝大家到來，今天帶來了幾首歌給大家，希望能帶給大家溫暖，接著帶給大家的這首歌，如果大家記得歌詞，請留意歌詞，希望永遠也會有人陪伴在你們身邊。這首歌就是《任何天氣》」緊接的是《即使沒法講》，柏芝在唱最後一首歌《目的地》前感性表示：「剛才還有一點點壓力，有點害怕，今晚時間過得很快，可能因為太享受，現在已是最後一首歌了，想送給大家這首《目的地》，希望你們可以想去到你們想去的地方，開心之餘身體健康最重要。」

張柏芝閃耀登陸北京國家速滑館。

張柏芝閃耀登陸北京國家速滑館。

張柏芝獻演全球城市數字友好 MarsX演唱會。

獨屬於柏芝的溫柔聲線自帶質感，略帶慵懶沙啞的獨特音色極具辨識度，細膩轉音滿是情懷，字字句句直抵人心，有看完柏芝這場表演的網友直呼「每個轉音都是回憶殺，完全不需要字幕，超絕舞台表現力看得太讓人過癮了」，更有歌迷妙評：「長得很好聽」意思是柏芝的顏值和聲線一樣，都是最高級別的享受。時光沉澱優雅風韻，舉手投足盡顯絕代港風，顏值與歌聲同樣抗打。歲月不敗美人，更不敗美人的嗓子。張柏芝用實力證明經典永不褪色，一開口就是一代人的青春。

張柏芝獻演全球城市數字友好 MarsX演唱會。