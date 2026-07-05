73歲盧宛茵罕有三代同堂出鏡　帥氣孫仔唔恨做演員：搵唔到錢呀！

現年73歲、縱橫演藝圈逾半世紀的「御用嫲嫲」盧宛茵（Madam Lo），自去年正式告別無綫電視（TVB）轉為自由身後，百足咁多爪，不時亮相各大平台。近日，她更破天荒帶同四名寶貝孫仔孫女，齊齊踩上HOY TV綜藝節目《嫲嫲飯飯》大晒溫馨。一眾精靈乖孫在鏡頭前不僅童言無忌大爆嫲嫲私底下的秘密，更親自下廚炮製美食，𠱁得這位銀幕前的「惡奶奶」甜入心扉。

盧宛茵性格開朗鍾意搞笑。（電視截圖）

孫仔掛住打機梗係鬧啦。（電視截圖）

四孫仔孫女。（電視截圖）

四孫仔孫女。（電視截圖）

乖孫下廚𠱁嫲嫲

在節目中，四位孫仔孫女盡顯活潑一面。他們一面大讚嫲嫲盧宛茵演技精湛，另一面卻毫不留情地爆料指嫲嫲現實中其實是個「無飯媽媽」，為了慰勞平時鮮有下廚的嫲嫲，四名乖孫在節目主持洪天明與劉沛蘅的從旁指導下，首次親自操刀，合力炮製出愛心金菇肥牛卷及蝦仁炒蛋。盧宛茵品嚐著孫兒們親手煮的心意，感動之情溢於言表，場面相當溫馨。

乖孫第一次下廚煮嘢俾嫲嫲食。（電視截圖）

仲一齊玩啤牌。（電視截圖）

孫仔拒入娛樂圈：搵唔到錢呀！

洪天明問最想嫲嫲帶去他們去那裡玩？自封最帥的孫仔Ambrose何孟權爆笑說：「嫲嫲咁有錢....」引得全場大笑。盧宛茵說：「可能遺傳咗我啲風趣幽默，好鍾意人哋搞笑。」當問到會否跟嫲嫲一樣當演員，Ambrose人細鬼大，蹺住雙手說：「搵唔到錢呀！」盧宛茵亦拍掌大嗌「好嘢！好嘢！」天明附和：「依家係幾難。」盧宛茵隨後認真說：「其實讀好書就唔使入娛樂圈咯，哈哈，讀好書幾多嘢做，使乜話要演戲，除非真係舞台劇，好似King Sir（鍾景輝）嗰啲就唔同。」

講到未來想唔想做演員，人細鬼大嘅孫仔話：「搵唔到錢呀！」（電視截圖）

嫲嫲即拍手。（電視截圖）

講到未來想唔想做演員，人細鬼大嘅孫仔話：「搵唔到錢呀！」（電視截圖）

兩子罕現身訴心聲 感激母親給予極大自由度

除了四位乖孫，盧宛茵的兩名兒子大仔Albert與細仔Andrew今次亦相當難得地現身幕前。兩兄弟在節目中大談童年時對母親的印象，直言媽媽當年因為工作極度繁忙，無法時刻陪伴在側，但也正因如此，給予了他們極大的成長自由度：「冇乜點管束或控制，隨我哋鍾意做咩都得。」可以隨心所欲地做自己喜歡的事。雖然相處時間不多，但兩兄弟都深明母親是為了生計與家庭四出奔波。細仔Andrew更欣慰地表示，隨著媽媽近年減少幕前工作，反而多了時間參與孫兒們的學校活動，讓全家深刻感受到她對家庭那份濃厚無私的愛。

三代同堂。（電視截圖）

盧宛茵兩子。（電視截圖）

盧宛茵珍惜與家人相處時光。（電視截圖）

獨力撫養子女供讀碩士 霸氣拒絕無禮儀追求者

螢幕上經常飾演媽媽與嫲嫲角色的盧宛茵，現實中的單親之路走得絕不輕鬆。她於1975年與前無綫新聞主播何鉅華結婚，並育有兩子一女，可惜因性格不合，最終在1988年選擇分開，她曾豁達拋下一句「合不來就離」。離婚後，她為扛起一家生計而復出拍攝經典劇集《季節》，咬緊牙關獨力撫養三名子女，更不惜大灑金錢供養兩個兒子到英國完成碩士學位。

回復單身多年的她，曾透露雖然身邊不乏約會對象，但她對另一半的要求寧缺勿濫，更曾因無法忍受對方欠缺餐桌禮儀而主動卻步，坦言更欣賞比自己有學識的男士。如今兒孫滿堂的她，在節目上收到孫兒親手製作的禮物與心意卡，她說：「keep梗係keep啦，好保貴。」並揚言會張節目組送贈的即影即有全家福放在銀包內，盡享三代兒孫福。