楊思琦遭欺凌風波　陳曼娜還原真相：搵娥姐做咩，等佢鬧我？

楊思琦早年在片場被欺凌事件引爆風波，當年有份拍攝的資深演員們亦被問及此事，其中陳曼娜率先大爆當年內幕，直指是商天娥帶頭欺凌，另一位已退圈的年輕男演員都有份。今日（7月5日）陳曼娜出席公開活動時，進一步講述當年詳細情況。



拒「成班演員」食死貓霸氣發聲：欺凌者另有其男！

陳曼娜：「我唔敢欺凌人呀，人哋唔欺凌我已經偷笑啦。」曼娜組直認當時她就在現場：「冇人夠膽講，我咪講囉。因為涉及成班演員，我覺得好唔公平，咁我咪講。」陳曼娜表示，自己的戲份少，與楊思琦接觸的場口也不多。她覺得，事件傳出後有人指「成班演員欺凌思琦妹」，覺得與事實不符，所以才講出事實。「事實嗰個係某一個人，同埋係男藝員，但係我冇講個男藝員嘅名，因為佢已經冇做好耐啦，我覺得保護佢啦，結果大家都知。」

楊思琦。（資料圖片/陳順禎 攝）

男女星大聲夾擊 思琦崩潰痛哭

記者問及當時情況，她續說：「因為呢個女（藝人）好大聲鬧，呢個男（藝人）又好大聲鬧，思琦喺我附近，又嘈吓嘈吓，跟住就當時環境令佢頂唔住，跟住佢走出去化妝間喊。我唔知邊個啱邊個唔啱，我見佢細路女，就走出去安慰佢。佢話已經成日同佢有拗撬，話好難過。我話，要唔要食啲嘢，佢話唔使，咁我都返去服裝間，跟住『欺凌嗰個男嘅』又走埋嚟問，佢講乜嘢？我話，『冇嘢』，咁講，就係咁。」曼娜姐表示，自己參演只屬「還騷」，所以戲份十分少且算是閒角。

陳曼娜keep得好好，咁多年都冇乜變化。（陳順禎 攝）

替夏雨大平反！擔當和事佬勸交 獲親電致謝

訪問中也提到夏雨，陳曼娜表示：「佢唔夠膽惡呀，你知唔知呢單嘢出咗街，我有幫佢講說話，佢冇鬧人。佢喺大陸打電話畀我，佢話多謝我，佢當場有叫大家唔好嘈，快啲拍埋套戲。」

夏雨接受《守下留情》主持劉偉恒（右）及阿一（左）訪問。（官方圖片）

有指，商天娥脾氣向來暴躁，鄧萃雯則是愛安靜，有次商天娥在化妝間便說過不停，令鄧萃雯不滿；同時鄧萃雯被指拍攝《巾幗》時耍大牌，愛管事，總總不和原因令原班人馬的《巾幗》續集無法開拍。（《我和春天有個約會》擷圖）

霸氣拒聯絡商天娥：搵佢做咩？等佢鬧我呀？

有記者提到「事件主角」商天娥：「娥姐有冇搵你？」陳曼娜回應：「佢敢搵我咩？（你會唔會搵娥姐？）搵娥姐做咩呀？等佢鬧我呀？其實唔係我話佢，其實好多合作過有講，我諗佢唔出聲係最好。但係如果佢係啱嘅，我都希望佢出嚟澄清，因為太多日子，我都希望佢出嚟講，但係佢冇講。」

陳曼娜keep得好好，咁多年都冇乜變化。（陳順禎 攝）