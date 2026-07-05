曾展望傳拍劇被打壓宣傳「被缺席」　一句話揭真相：都有人問我

藝人GM曾展望今日（7月5日）出席模特兒選秀比賽擔任主禮嘉賓，見證時尚界新星的誕生，他受訪坦言樣子漂亮並非重點，而是骨子裡的獨特性及自信。此外，GM有興趣行Catwalk，認為學習做模特兒能夠學到儀態及姿態都會幫助到日常工作，更搞笑表示不介意穿內褲或泳褲拍攝。

GM指自己都有興趣行Catwalk，認為學習做模特兒能夠學到儀態及姿態都會幫助到日常工作，更搞笑表示不介意穿內褲或泳褲拍攝。（陳順禎攝）

GM挑戰演好色渣男覺得自己合格

提到在熱播劇集《非份之罪》中飾演好色渣男獲觀眾大讚，GM透露當時拍攝都非常刺激，看到劇集出街都覺得自己合格，亦能讓觀眾看到自己另一面：「第一次挑戰咁誇張嘅角色，都可以話係惡人中嘅惡人，綁架、勒索、強暴、非禮都齊晒，多我嚟講都係幾大嘅挑戰。」而劇中對游嘉欣施暴的情節，GM則表示一連串動作都有武術執導在場教導，事前亦與游嘉欣做足溝通。

提到有媒體報道，GM飾演關鍵反派宣傳全程「被缺席」，惹來打壓疑雲，GM笑言：「都有人問我，係我咁啱唔得閒咋！」

提到有媒體報道，GM飾演關鍵反派宣傳全程「被缺席」，惹來打壓疑雲，GM笑言：「都有人問我，係我咁啱唔得閒咋。」（陳順禎攝）

女友葉蒨文唔敢睇GM做渣男？

問到女友葉蒨文可有欣賞《非份之罪》中的演出，GM搞笑指：「Sophie睇咗少少，唔敢睇晒，我本身以為佢怕醜，但尋日佢喺我個post留言話怕自己太興奮。（情侶檔做呢啲角色都OK？）搵我哋做咩都得，我哋都好珍惜每一個機會。」

徐濤（右）表示開辦模特兒學校有更大抱負，早前在教學過程中成功令5位自閉症兒童增強自信。（陳順禎攝）

另外，國際名模教母徐濤博士跟女兒Chantel接受訪問時，透露今次比賽的最年輕參賽者只有3歲，大讚有潛質，更認為模特兒行業由細到大培訓會更好。徐濤表示開辦模特兒學校有更大抱負，早前在教學過程中成功令5位自閉症兒童增強自信，而Chantel亦跟隨媽咪步伐擔任模特兒導師，在香港10間幼稚園、小學、中學及國際學校授課。