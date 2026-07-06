85歲老戲骨徐廣林老當益壯　退隱多年鄉紳前示範詠春出拳快狠準

相信許多看過八、九十年代無綫（TVB）劇集的觀眾，對經常飾演小人物的資深演員徐廣林都不會感到陌生。他在1994經典劇集《鹿鼎記》中飾演的豬肉店老闆、實為天地會人士的「錢老本」，以及在1983年《射雕英雄傳》中飾演丐幫的「簡長老」，都令觀眾留下深刻印象。自90年代離開無綫後，他轉行投身飲食界及教拳，鮮有在幕前露面。不過，近日這位85歲的「老戲骨」罕有地在抖音現身，精神矍鑠地示範詠春，引來不少網民關注與懷念。

徐廣林喺八、九十年代經常飾演小人物角色。（截圖）

相信許多看過八、九十年代無綫（TVB）劇集的觀眾，對徐廣林都不會感到陌生。（截圖）

滿頭白髮身形清減 親自示範詠春出拳快狠準

在抖音流傳的兩段影片中，可見徐廣林雖然已滿頭白髮，並有一個小肚腩，身形亦比當年飾演「肥仔」時清減了不少，但他的精神狀態依然極佳。在其中一段影片，他在一眾鄉紳面前親自示範詠春拳法，下盤根基相當紮實，隨意耍了幾招便已渾身是勁，出拳更是勁度十足，引來旁邊眾人拍手叫好。而在另一段與年輕人對打的影片中，他一邊說著「你成日都問，詠春係偷漏手，點解咁犀利，其實係鬆中求勁」，一邊親自上陣對練。只見他出拳依然快狠準，盡顯詠春高手的風範。不少網民看到影片後都紛紛留言懷念，大讚他「精氣神都在」，並一眼認出他就是當年演「豬肉榮」的演員。

身形清減咗唔少。（抖音截圖）

鄉紳前示範詠春。（抖音截圖）

徐廣林係詠春師傅。（抖音截圖）

拒做鐘錶店少東投身演藝 求籤連中下籤仍堅持追夢

徐廣林的演藝之路其實頗具戲劇性。家族經營鐘錶生意，原本他可以舒舒服服做個少東主，但他卻覺得這份工作將自己的世界限制在一張四方枱上。他自小醉心戲劇，15、16歲時便跟隨黃新（《香港八一》系列的「懋叔」）學習。為了能在戲劇界立足，他甚至曾去觀音廟求籤，結果連環求得「畫餅充飢」與「水中撈月」的下籤。不過，這反而激發了他越挫越勇的決心。後來他更為了堅持演舞台劇而與父親反目，離家出走去做巴士司機幫補生計。直到後來在恩師良鳴叔太太的勸說下，他才明白「入TVB多啲人識先」的道理，正式加入無綫，並展開了長達數十年的電視演員生涯。

徐廣林嘅家族經營鐘錶生意。(資料圖片/賴家俊 攝)

徐廣林在中山開設武館，但定期回港教授功夫。(資料圖片/賴家俊 攝)

拜師岑能成詠春高手 獲古天樂賞識復出拍戲

除了演戲，徐廣林的大半生更與武術結下不解之緣。16歲那年，父母怕他被人欺負，逼他去學詠春，他先後跟隨葉問徒弟徐尚田及葉問大弟子梁相學藝。後來他深感自己基本功不足，幾經轉折下，遠赴廣州直接拜嶺南詠春著名宗師岑能為師。在岑能門下，他領悟到「鬆緊有度」及「拳要重，一就一」的真理。離開無綫後，他除了繼續參與舞台劇創作，更中港兩邊走開設武館教授岑能詠春，致力將武術薪火相傳。直至2019年，他在演藝人協會晚宴上重遇古天樂，古天樂得知他只在教拳後，隨即大方邀請他復出參演電影《犯罪現場》，飾演一名老差骨，讓這位老戲骨得以再次在銀幕上展現精湛演技。