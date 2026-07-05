單立文回顧9年半「熊家」拍攝點滴　長髮大鬍子造型現身勾起回憶

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，即將迎來大結局，劇中飾演熊家「叔公」熊樹仁的單立文（豹哥）日前在社交平台上發表了一篇感性的文章，感性地回顧了這段長達九年半拍攝的一點一滴。他的字裡行間充滿了不捨與感激，令不少粉絲感同身受。

豹哥感性地回顧了這段長達九年半拍攝的一點一滴。(ig@palsinn)

單立文感性地回顧

豹哥在文章中深情寫道：「我為自己九年半以嚟嘅拍攝做一個記錄，希望大家有回憶想分享嘅，你地都可以留言比我講下，有問題嘅話我又試吓解答下，好！第一輯相2017年盤古初開⋯⋯」在眾多留言中，「熊尚善」滕麗名也寫下：「Grateful to have been a part of this family！」充分展現出戲內戲外如同一家人的深厚情誼。

豹哥一開始係以呢個look出現。(ig@palsinn)

豹哥造型趣味十足

在豹哥分享的多張珍貴劇照和花絮照中，可以看到他與劇中「熊家」成員，包括劉丹、滕麗名、周嘉洛、蘇韻姿等人的合照。這些合照不僅記錄了他們當年以「新組合速遞快樂」宣傳的初心，也反映了他們在拍攝中的親密無間。此外，豹哥還分享了幾張留著長髮和大鬍子的造型，這個造型趣味十足。除了照片外，豹哥亦分享了拍攝幕後的花絮，徹底勾起了觀眾對過往劇情的回憶。

豹哥造型趣味十足。(ig@palsinn)

豹哥與熊家

之後豹哥還分享了自滕麗名回來熊家後的照片：「自從大妹返咗嚟之後，熊家成個生態環境都唔同咗⋯⋯ 你哋又點睇呢？」每張照片都充滿了年代感，而周嘉洛的照片更可見十分青澀。《愛．回家之開心速遞》這部長壽劇陪伴無數香港人成長，如今即將畫下句號，網民紛紛留言表達對劇集的不捨，並感謝熊家九年多來的陪伴。

單立文就係以咁樣嘅形式出現。(ig@palsinn)

豹哥與熊家。(ig@palsinn)

豹哥分享了自滕麗名回來熊家後的照片。(ig@palsinn)

每張照片都充滿了年代感。(ig@palsinn)

單立文有一期經常戴住呢個口罩。(ig@palsinn)

網民紛紛留言表達對劇集的不捨。(ig@palsinn)

熊心如。(ig@palsinn)

熊家眾人的合照。(ig@palsinn)

豹哥與david。(ig@palsinn)

周嘉洛十分青瀝。(ig@palsinn)

熊若水。(ig@palsinn)

金城安。(ig@palsinn)

熊尚善。(ig@palsinn)