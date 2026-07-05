張致恒公開多謝老婆都無用　雯雯怒揭：不要在世人面前再裝沒意思

現年41歲的前Boy'z成員張致恒（Steven）於2019年7月宣布與粉絲區燕雯（雯雯）結婚，二人生育能力極強，「四年抱四」育有四名兒子，但這段婚姻多次面臨經濟拮据與婚變危機，雯雯曾多次在社交媒體上公開數落老公及訴苦。

最近張致恒積極「洗底」，除了轉行做搬運工人自力更生，勤力健身操fit兼復出登台；早前接受內地平台訪問，大談照顧患有自閉症及過度活躍症二仔的辛酸，企圖建立好爸爸形象。不過，這番深情剖白卻瞬間辣㷫老婆，雯雯隨即在社交平台發文炮轟丈夫虛偽，直斥對方利用兒子的隱私博同情，兩人關係似乎再次陷入冰點。

張致恒曬肌肉。（IG@stevencheung）

Steven努力登台搵銀。（IG@stevencheung）

雯雯發黑底白字割席

原本Steven這番言論成功為他挽回不少同情分，但太太雯雯卻完全不買帳。昨日（5日）雯雯再一次在ig限時動態以黑底白字發文大反擊，企圖撕破Steven的「好爸爸」假面具。她怒不可遏地寫道：「不要在世人面前再裝，沒意義的」，雯雯隨後更寫道，兩人心態早已決裂，直言雙方是「唔同世界、唔同前路、唔同觀點既人，就係要走向不同方向。」 她更向Steven強硬表態，直指「你既選擇我祝福你，但我唔會同小朋友陪你癲」，字裏行間充滿對丈夫的心死與厭惡，令這段早已千瘡百孔的婚姻再次亮起紅燈。

雯雯又放負。（YouTube截圖）

雯雯對Steven似乎好多不滿。（IG@ugly__mama）

自爆傳統觀念重狂生B

事實上，Steven最近連番受訪都有提及家庭，提到自己為了養家，現時生活極度規律，每天清晨六時半出門做勞力工作，傍晚六時收工。對於外界經常質疑兩人經濟拮据仍頻頻生B，他解釋自己擁有中國傳統思想，認為家庭必須熱鬧，遇到困難時也能多一雙手幫忙。

大呻湊病兒受盡白眼

另又爆出即將5歲的二仔患有自閉症及過度活躍症，至今仍不懂說話和表達自己，情緒極難控制。Steven大呻帶兒子外出時經常遭受途人奇異眼光，例如帶兒子上學時因咬著奶嘴安撫情緒，被同車的長輩當面發出「嘖」聲嫌棄，甚至被批評不懂做父親，令他深感無奈與憤怒。在訪問中，他更罕有地公開多謝太太雯雯的付出，直言生活雖然大壓力，但這正是他喜歡的充實人生。

張致恒激罕多謝老婆。（抖音）

張致恒解釋因中國傳統思想鍾意屋企多人，所以生養眾多，（抖音）

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)