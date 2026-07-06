東張西望｜雜貨店檔主一眼看穿有咩病被質疑反撃：有冇讀過中醫先

昨晚（7月5日）一集《東張西望》報道油塘一街市雜貨店的老闆，一眼就能看穿路過的人「有惡疾」？老闆會更會替他們「執藥」，向客人表示雜貨店就是中藥房，客人付款後就可以拿到一樽由「幾十種中藥」磨成的藥粉，售價高達2300多元。不過藥粉是舊樽新用，連客人都不相信，事後醒覺「中伏」，但無可奈可要拿回家，並質疑檔主有否資格開藥。檔主表示：「我將執完嘅中藥打成分，裝起一樽，你返去日日沖一匙更飲！」苦主陳生與陳太驚覺中伏後，立即向檔主要求退款，但檔主拒絕退款，並表示不怕報警。

油塘一街市雜貨店的老闆，一眼就能看穿路過的人「有惡疾」。（節目截圖)

節目組安排了三位不同年齡及性別的人到場

節目組隨後安排了三位不同年齡及性別的人到場向檔主了解，不過檔主繼續「一眼看病」，指出他們分別有「肝上火」、「易中風」、「糖尿病」、「盲眼」、「要通波仔」等問題，並聲稱自己是「有牌中醫，有28年經驗」，又表示「唔使理佢乜成分」、「冇嘢唔飲得」。檔主表示：「望最緊要！望聞問切，切就把脈啫。」她表示不用把脈就能知道客人有什麼病。

節目組安排了三位不同年齡及性別的人到場。（節目截圖)

檔主被質疑即反撃

但當檔主被問到有沒有藥方時，她指：「我會講畀你，既然你畀咗錢，我會幫你執，逐樣逐樣講你知。你唔好理係咩嚟，你又唔識，你不如上吓堂先。」檔主後問客人：「你有冇讀過中醫先？冇我講俾你聽都唔識㗎。」節目組查詢註冊中醫名單，發現該檔口地址並無任何註冊中醫登記。檔口只掛有「可配中藥、歡迎查詢」的字句，並無顯示中醫執照。

檔主被質疑即反撃。（節目截圖)

李昊芳追訪追問是否無牌行醫

檔主面對著李昊芳的追問，一直逃避問題，被問到是否中醫師時，她表示：「我要搵返當時人嚟先得！我哋藥房！（咁你係咪中醫師啊？）我哋賣嘢啫。」更指是客人要求什麼就賣什麼。李昊芳繼續追問她是否無牌行醫，檔主多次推開李昊芳的手，抗拒回答任何問題，只不停說自己只是賣他們所需要的東西。

李昊芳追訪。（節目截圖)

《東張》就事件向衛生署查詢，署方回覆指，任何並非註冊中醫或表列中醫而在香港作中醫執業，即屬違法。涉事店舖只持有中藥材零售商牌照，已將個案轉介警方跟進。