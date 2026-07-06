世界盃2026｜挪威首晉8強 網民封安德尊「港版夏蘭特」惡搞對比圖

今屆世界盃之中，最矚目球星必定有挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），今日香港時間清晨的16強賽事中，不少球迷為睇夏蘭特捱眼瞓，結果成功見證他梅開二度，以2：1贏巴西，挪威亦歷史性晉級8強！夏蘭特除了好波之外，表情趣怪亦是其受歡迎原因，他更網民提供不少「meme圖」素材，即使是「忽然球迷」都被他圈粉。夏蘭特其中一個標記，必定是他的一頭金長髮，早前賽事上，大會鏡頭慢鏡影住他的柔順秀髮，簡直是洗頭水廣告級別，就連他平時紮髻的橡筋都變成全球熱搶。

夏蘭特在梅開二度，以2：1贏巴西，挪威亦歷史性晉級8強！（IG@erling）

夏蘭特除了好波之外，表情趣怪亦是其受歡迎原因，他更網民提供不少「meme圖」素材，即使是「忽然球迷」都被他圈粉。（IG@erling）

夏蘭特大量提meme圖素材。（網上圖片）

網民常常惡搞夏蘭特的照片，這張長髮造型被指似Usagi！（網上圖片）

而近日網民就熱議，其實香港都有「港版夏蘭特」——有「大王」之稱的安德尊。有網民指二人好似樣，更惡搞安德尊唱兒歌《前進啊！Gulliver Boy 》的舊照，製成一張漸變成夏蘭特眼鏡造型的gif圖，創作出金句：「香港夏撚安德尊，挪威大王夏蘭特！」網民見狀都驚訝他們相似度甚高，直言：「係佢啦，成日覺得夏蘭特好似一個藝人但又up唔出邊個😂😂😂」、「大王做咗王老吉代言人」也有人拉埋安德尊的緋聞女友宋芝齡落水，表示：「笑死，宋芝齡都冇諗過溝到夏蘭特。」

「大王」安德尊被指是「港版夏蘭特」。（資料圖片）

有網民指二人好似樣，更惡搞安德尊唱兒歌《前進啊！Gulliver Boy 》的舊照，這是初始狀態的大王。（Threads@ flurriedsan）

初始狀態夏蘭特（眼鏡版）。（Threads@ flurriedsan）

AI片段中，大王慢慢長出長髮。（Threads@ flurriedsan）

大王個樣越來越似夏蘭特，髮量也增多。（Threads@ flurriedsan）

最終形態，已到了「難分真與假」階段。（Threads@ flurriedsan）