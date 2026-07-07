古天樂拖粉絲十指緊扣冧唱《男朋友》　疑不滿顧住拍片一招化解

入行逾30年的古天樂（古仔）人氣持續爆燈，今年夏天他將破天荒踩入紅館，於8月21日及22日舉行首個個人演唱會《古天樂 MY FIRST SHOW》。近期幾乎在任何場合都能見到古天樂的蹤影，日前他更飛赴曼谷，為一間保險公司頒獎禮擔任表演嘉賓。同場還有天后容祖兒，當古天樂一出場大開金口，全場氣氛瞬間推至最高潮，他更親自邀請了一名幸運女粉絲上台陪唱經典金曲《男朋友》。

古天樂將在香港及澳門開演唱會。（大會提供）

古天樂演唱會香港站兩場均全數爆滿。（大會提供）

女粉絲獲邀上台拖手合唱：完全唔想洗手

該名幸運被選中的百萬圓桌保險從業員，事後在社交平台連發四段影片，興奮分享這次畢生難忘的經歷。影片中可見，古天樂穿上官仔骨骨的孖襟西裝配搭黑超，造型極具星味。兩人在台上十指緊扣，手拖手唱足全首歌，甜蜜指數爆燈。女粉絲撰文憶述當時情況，指古天樂表示要選一個女生上台陪唱《男朋友》時，她堅持了一分鐘不斷大叫「我啊！我啊！」，最終真的被古天樂選中：「佢真係揀咗我😭😭😭😭😭)咁多人裏面佢真係揀咗我！🥺🥺🥺🥺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️」。她除了感謝公司請來這麼高質素的嘉賓，更激動表示：「完全唔想洗手，完全唔想沖涼😭😭😭😭😭(今晚應該瞓唔着覺)」。

古天樂為保險公司頒獎禮做表演嘉賓。（ig截圖）

邀其中一名幸運兒上台拖手唱《男朋友》。（ig截圖）

原本好甜密，但fans當然唔會放過攞手機自拍。（ig截圖）

疑不滿女粉絲掛住拍片 古天樂出手按低手機

雖然獲邀上台，但該名女粉絲全程舉起手機自拍，鏡頭更是又高又低地對著古天樂狂影。唱到中段時，古天樂疑似感到不自在，最終「出手」化解這尷尬局面。從影片所見，他先是鬆開與女粉絲緊扣的手，然後緩緩地伸出單手按低女粉絲的手機，明確示意對方「唔好影」，令原本滿面笑容的女粉絲頓時扁嘴。不過，這段小插曲並未影響女粉絲的高漲情緒，唱至尾聲時她依然興奮，更在台上嬌嗔大喊：「我唔走呀，我唔想走呀！」古天樂見狀亦發揮幽默本色，打圓場笑著回應：「嘩，掂呀你喂！」引得台下紛紛舉機拍攝的觀眾陣陣歡呼，氣氛依然超High。

女粉絲被古天樂十指緊扣拖實。（ig截圖）

女粉絲用手機又高又低連環拍攝，古天樂疑感到不自在，最終「出手」化解這尷尬局面。（ig截圖）

十指緊扣呀！女粉絲超興奮，話今晚唔使洗手同沖涼。（ig截圖）

古天樂好識搞氣份。（ig截圖）