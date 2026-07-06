林夏薇獲胡定欣趙希洛慶生　感激友人寄花送禮：有人記掛很幸福

視后林夏薇近期工作忙個不停，中港兩地頻頻奔波，即使上月底迎來39歲生日，亦是在繁忙的工作中度過。不過，向來人緣甚佳的她，昨晚（7月5日）就在社交平台分享一輯慶生照，透露一班圈中好友特意為她炮製生日驚喜，更感性表示：「有人記掛，便是最大的溫柔！」字裡行間盡是感動與感恩。

林夏薇生日。（IG@rosinalam）

林夏薇與胡定欣趙希洛周嘉洛慶生

林夏薇在社交平台分享一系列慶生照，見到出席的圈中好友包括有胡定欣、趙希洛以及周嘉洛等人，見到一大班好閨蜜在餐廳內相聚暢飲和送上蛋糕慶祝，場面溫馨又熱鬧。

林夏薇透露好友們特意趁她出發外地工作前抽空相聚，為她送上驚喜，她說：「兩邊長期奔波、飛來飛去，行程密密麻麻，本來打定主意今年就簡簡單單度過生日，唔打算特意慶祝。估唔到身邊一班好朋友，記掛住我嘅日子，特意騰出時間，喺我出發航程前、奔波落機之後，夾心抽空幫我籌備生日飯，製造滿滿驚喜，很感動～仲有遠在外地嘅朋友專程從海外寄來鮮花、禮物同滿滿生日祝福，就算相隔異地唔可以碰面，大家依舊事事上心，感恩有大家。」她最後亦祝福一眾好友新一年平安順利，並感恩彼此一直陪伴同行，「世事匆忙，有人記掛，便是最大的溫柔。感恩遇見，新歲安好。」

林夏薇與胡定欣、趙希洛等人慶生。（IG@rosinalam）

林夏薇與胡定欣、趙希洛等人慶生。（IG@rosinalam）

林夏薇雙重身份推動兩地文化藝術交流

近年林夏薇演藝事業發展愈見亮眼，除了持續忙於拍劇及出席各類活動外，早前又獲委任為「廈門2026年度美好生活推薦官」及福建省香港商會文化藝術顧問，以雙重身份推動兩地文化藝術交流，事業版圖持續擴展。

林夏薇好靚！（IG@rosinalam）

林夏薇好靚！（IG@rosinalam）

林夏薇生日！（IG@rosinalam）