37歲陳靜DaDa半淡出歎奢華「慢活」　絕美海景池畔騷完美一字馬

現年37歲的性感女神陳靜（DaDa），自2013年憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角勇奪香港電影金像獎「最佳女配角」後，近年在影視圈的產量大幅減少，處於半隱退的悠閒狀態。雖然她鮮少亮相幕前，但生活質素卻迎來華麗升級！翻開她的個人社交平台，映入眼簾的盡是令人稱羨的富貴日常。她不時周遊列國、搭乘極致舒適的頭等艙、手挽價值連城的名牌包包，更頻繁入住奢華無比的星級酒店，優哉游哉的優渥生活簡直羨煞旁人。



陳靜（DaDa）去旅行不忘派福利。（ig@dadachan）

陳靜（DaDa）去旅行不忘派福利。（ig@dadachan）

陳靜（DaDa）享受慢活人生，真係識嘆。（ig@dadachan）

陳靜（DaDa）享受慢活人生，真係識嘆。（ig@dadachan）

享受人生豪華酒店房騷一字馬

極懂得享受人生的陳靜，日前（7月5日）又在IG上大方派發「養眼福利」。從她分享的唯美短片中可見，DaDa身穿一套緊身的淺色兩件頭瑜伽服，盡顯玲瓏浮凸的傲人身段與結實平坦的小蠻腰和翹臀。她在絕美無邊際海景池畔，鋪上一塊毛巾，並在迷人的陽光下展現出令人驚嘆的柔軟筋骨。

她不僅輕鬆做出極高難度的「完美一字馬」，更將身體優美地向前伸展。每一個伸展動作都散發健康性感的迷人魅力，配合畫面中「Just Breathe...」的意境字句，整個畫面唯美且極具視覺震撼，完美演繹了何謂高質素的極致慢活人生！

陳靜（Dada）出名擁有天使面孔魔鬼身材，是圈中數一數二的宅男女神，但不少網民最近指她做運動做得太過火，搞到上圍縮水，養眼度大減。（Instagram/@dadachan）

在曝光的影片中，Dada身穿超低胸運動Bra Top配搭緊身短褲，置身於大型健身室內揮灑汗水。