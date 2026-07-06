鄭秀文7月啟德演唱會因部件故障延期　安排1.5小時「答謝會」

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》主辦單位寰亞娛樂有限公司今日對受影響的人士深感抱歉並宣佈，由於在演唱會搭建過程中，發現有重要部件出現故障，為了演出安全及呈現完整的演唱會原有效果，經慎重考慮後，通知歌手鄭秀文 (Sammi) 有關將演唱會延期舉行的決定。有關演唱會延後日期及票務安排，主辦單位正積極籌劃，在梳理細節後會盡快通知大家。已購票之觀眾請保留演唱會完整門票（連同票根），並密切留意主辦單位日後的公佈。屆時可選擇申請退款或保留觀賞延期演唱會之權利。 主辦單位寰亞娛樂表示，安全和質素是我們安排演唱會的首要考慮。

鄭秀文7月啟德演唱會延期。

演唱會發現有重要部件出現故障，團隊已即時進行檢查，嘗試和努力，仍然無法及時找到替換部件及解決方法，終決定延期。

在即將舉行的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》演唱會搭建及測試過程中，發現有重要部件出現故障，團隊已即時進行檢查，並急切尋找替代方案，無奈經過種種嘗試和努力，仍然無法及時找到替換部件及解決方法，既確保安全及符合是次演唱會的最佳規格又能呈現完整的原有效果，經慎重考慮後，主辦單位忍痛地決定將演唱會延期。

補償方案：約1.5小時的「答謝會」

針對本次演唱會延期，主辦單位及Sammi為答謝已購買《You & Mi 鄭秀文演唱會 2026 亞洲巡迴終點站》門票之觀眾的體諒和支持，將於演唱會原定日期、時間及地點特別舉辦約1.5小時的「答謝會」。屆時，Sammi將親身與大家見面，以歌會友。 日期：2026年 7月10日至12日 時間：晚上7時30分 地點：香港啟德體育園 啟德主場館 雖然不能以演唱會的製作規模跟大家見面和演唱，只能採用精簡的舞台和製作跟大家見面，唱歌和互動，但這也是我們團隊目前能為大家送上的一份小小心意和歉意，答謝大家一直的支持和諒解。 所有已購票並持有本次演唱會有效門票的人士，均可憑票按照門票上的日期及時間到啟德主場館，按照門票所列座位編號，免費參加是次「答謝會」。待參加完「答謝會」後，觀眾請謹記保留演唱會完整門票（連同票根），待日後主辦單位門公佈演唱會延期的後續安排後，已購票並持有本次演唱會有效門票的人士，可選擇申請退款或保留再次入場觀賞延期演唱會之權利。 有關AXA 安盛呈獻《You & Mi鄭秀文演唱會2026 亞洲巡迴終點站》之演唱會延期及票務安排，主辦單位正積極籌劃。