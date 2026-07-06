91歲羅蘭傳譜「黃昏戀」　揭與胡楓已故太太關係：要清楚自己位置

羅蘭姐今日（6/7）精神奕奕出席「新世界娛樂有限公司成立記者會兼姚正菁簽約儀式」。對於早前她小心跌親，令到大批影迷非常心痛，今日她接受《香港01》訪問時候大方透露最新健康狀況，還開腔回應同「修哥」胡楓傳到沸沸揚揚的「黃昏戀」緋聞！



羅蘭姐精神奕奕。（吳子生 攝）

跌傷後需拐杖助行 坦言牙齒消化變差

談到早前的跌傷意外，羅蘭姐表示目前身體已經好轉，但出入仍需依賴拐杖。她透露現在的飲食習慣有所改變：「而家吃嘢都要食軟啲嘅，煮咩都要煮到好爛，因為牙齒唔係幾好，消化力又差咗。」不過，羅蘭姐的睡眠品質相當不錯，笑言自己隨時隨地都能入睡，常常睡醒一段時間後又想再睡，並表示目前身邊一直有外傭姐姐細心照顧，叫大家不用擔心。

外界一直盛傳她與修哥傳出「黃昏戀」緋聞，對此羅蘭姐在訪問中盡顯幽默與豁達，笑指外界喜歡怎麼傳就怎麼傳，自己並不在意。她鄭重澄清兩人只是純屬好友，更透露自己與修哥已故的太太其實是多年好友： 「佢當年拍拖嘅時候，我已經認識修哥同佢太太，大家一直相處得很好。」

被問到多年來有沒有對修哥動過心或被對方迷倒，羅蘭姐隨即大笑否定，並理智地表示：「咁又冇，因為要清楚自己嘅位置，我哋就係朋友。況且修哥而家兒孫滿堂，一大班孫子、曾孫圍佢轉，佢開心到不得了，根本唔使擔心佢會寂寞。」

訪問中，羅蘭否認曾對胡楓產生過愛意。「咁又冇，因為要清楚自己嘅位置，我哋就係朋友。況且修哥而家兒孫滿堂，一大班孫子、曾孫圍佢轉，佢開心到不得了，根本唔使擔心佢會寂寞。」（吳子生 攝）

多年前拍劇，羅蘭姐和修哥已被指十分登對。（截圖）

羅蘭姐情神奕奕。（吳子生 攝）

羅蘭姐身體好健康。（吳子生 攝）

羅蘭姐與邵音音合照。（吳子生 攝）

羅蘭姐與邵音音合照。（吳子生 攝）

訪問中，羅蘭否認曾對胡楓產生過愛意。（吳子生 攝）