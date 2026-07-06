「最美經理人」林寶玉重出江湖　成為郭富城前女友姚正菁經理人

被譽為「最美經理人」的林寶玉（Connie）在沉寂一段時間後，今日（6/7）正式宣告重出江湖！她以經理人身份出席「新世界娛樂有限公司成立記者會兼姚正菁簽約儀式」，宣布正式簽下資深女星、郭富城舊愛姚正菁，兩人將合力開拓全新演藝版圖。



林寶玉兩年後「重出江湖」 再做經理人。（吳子生攝）

林寶玉大談發展藍圖：新歌、電影與內地直播三管齊下

林寶玉在接受訪問時透露，目前已經為姚正菁展開一連串的積極部署，並率先完成了音樂方面的製作。她興奮地表示：「真係錄咗，已經錄咗四首歌啦。嗰四首歌錄咗先，但係因為有些後製、同埋要安排幾時先至再出呢，呢啲我哋又要慢慢再調校啦。」

除了重返樂壇，林寶玉亦透露正為姚正菁接洽大銀幕的演出：「電影呢，亦都真係有接洽到有些角色，係真係要安排畀佢嘅。所以都要等啲劇本出，再同佢傾吓啲角色佢想唔想接先。」

對於未來的市場定位，林寶玉看準內地市場的潛力，預告將會以網上直播形式作為與內地粉絲接觸的橋樑。她說：「我哋就會在內地做首場直播，即係可能你當係一個粉絲見面會，或者係同公眾見面。因為內地嘅粉絲，佢其實都有一定嘅內地粉絲㗎嘛。所以我哋都喺香港呢度做咗一陣之後，我哋會用直播嘅形式喺內地公布佢嘅最新動向。」

被問到新歌的歌種時，林寶玉坦言多數是情歌：「情歌嚟嘅，不過另外有啲我哋仲要去可能要改下，到時再睇下個反應，我哋可能會再改。」

林寶玉成為郭富城舊女友姚正菁經理人。（吳子生攝）

兩年後「重出江湖」 林寶玉笑稱：需要心理準備

林寶玉亦坦言，自己也差不多兩年沒有帶藝人，這次重回經理人崗位需要很大的心理準備：「我都差唔多兩年冇出嚟，真係重出江湖，哈哈！所以我事前，我遲遲都未決定話捧咩人，係因為我都心裏面需要有心理準備啦，有工作上嘅準備、各樣嘅準備。如果唔係喺一個充足嘅準備之下呢，我亦都唔會貿貿然去簽一個人，因為我覺得要負責任。搵個人簽咗返嚟，我亦都唔想擺低佢，所以遇到啱嘅，經理人同藝人需要有一個默契，後面各樣嘢大家先可以有商有量去做，所以各方面佢條件上都好好，我決定就會全力以赴，投放多啲時間。」

姚正菁不設限渴望挑戰反派：奸人都有好處

久未露面的姚正菁，狀態依然大勇。談到對未來演戲的角色喜好，她抱持非常開放的態度，直言完全不設限制：「咁呢個冇限制嘅，因為我覺得我可以好多角色，我都可以做得好嘅。其實又冇話咩角色唔做，你奸人呢，你都有奸人嘅好處㗎嘛，係咪先？冇話一定限制咩角色唔做。都係睇嗰套故事。」

當被問到會否抗拒接拍需要展露身材戲時，姚正菁即時大笑否認：「唔會！哈哈！」她更透露，過去在TVB時期從未演過反派，非常渴望未來能有突破：「話時話，我嗰時喺TVB真係好似未做過反派嘅，全部啲好弱小嘅角色啊、俾人保護嘅角色啊，即係未做過反派，睇到時候有冇咁嘅機會。」

林寶玉成為郭富城舊女友姚正菁經理人。（吳子生攝）

姚正菁和林寶玉。（吳子生 攝）