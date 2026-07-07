亞視高層名媛妻年輕喪夫　8歲龍鳳胎涉足家族事業：世代相傳

名媛蔡一鳳跟前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，育有一對龍鳳胎。在盛品儒去年8月肝癌離世後，遺下蔡一鳳獨自面對生活難題，除了要照顧一對仔女，外傭忽然離職兼到蔡一鳳子女學校騷擾，職場上又被同事挑釁。蔡一鳳近日上法院向內地女星趙薇前夫黃有龍追討逾億元欠款，日前判決結果出爐，法官駁回原告蔡一鳳的全部訴訟請求，並須支付訟費，蔡一鳳表示會提出上訴。蔡一鳳近日再宣布新決定，安排一對8歲龍鳳胎涉足家族基金會，並在家屬同意書上簽名，蔡一鳳鄭重地說：「如果有一天，這個基金會真的能世代相傳，成為百億、千億的公益力量——那今天這一刻，就是一切的起點。」

蔡一鳳。（小紅書照片）

蔡一鳳先生盛品儒去年因肝癌不幸逝世。（小紅書）

蔡一鳳8歲龍鳳胎涉足家族基金會事業

蔡一鳳日前在社交平台更新近況。她透露，已安排一對8歲龍鳳胎在家族基金會「盛宣懷基金會」的家屬同意書上簽下了自己的名字。蔡一鳳分享這重要一刻，她指簽名前向年幼子女解釋這個簽名的份量，孩子們似懂非懂，但仍認真點頭，並簽下了既稚嫩又端正的簽名，她說：「簽名前，我蹲下來，慢慢地跟他們解釋：『這個基金會，是為了幫助更多人、為了延續我們祖先愛國和慈善的精神。你的名字簽在這里，將來可能會影響很多很多人。』弟弟和工人姐姐在旁邊靜靜看着。工人姐姐也聽懂了，激動得拿著相機也拍下了這一刻。她有機會也是歷史的見證人。他們聽得似懂非懂，但很認真地點了點頭，然後一筆一劃地簽完了。筆跡稚嫩，但很端正。」

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳坦言：「他們不知道130年前的故事，不知道這個簽名在歷史上的分量。但我知道。如果有一天，這個基金會真的能世代相傳，成為百億、千億的公益力量——那今天這一刻，就是一切的起點。謝謝弟弟和姐姐的見證。謝謝孩子，讓我看見傳承最真實的樣子」。蔡一鳳分享一對子女在同意書上認真簽名的照片，見證重要時刻。

蔡一鳳安排一對8歲子女在家族基金會家屬同意書簽名。（小紅書）

蔡一鳳安排一對8歲子女在家族基金會家屬同意書簽名。（小紅書）

蔡一鳳分享這一重要時刻。（小紅書）

蔡一鳳接受《東張西望》訪問。(節目截圖)

蔡一鳳與她的投資股東和團隊。(facebook圖片)

蔡一鳳與她的合作伙伴。(fb圖片)

蔡一鳳事業家庭兩兼顧。(fb圖片)