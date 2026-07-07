劉曉彤隱退20年神秘老公終極現身　二女英名校畢業神複製媽媽樣貌

現年57歲的前無綫（TVB）藝人劉曉彤（阿Belle），自2004年與嚴姓商人低調結婚並於2006年懷孕後，便全面淡出幕前相夫教子。多年來，她將老公的身份「收埋」得極度密實，外界對其家庭生活所知甚少。不過，近日這位神秘老公竟在社交平台Threads上「自爆」，親自公開了一家人的溫馨合照，令其廬山真面目終極曝光！

劉曉彤今年3月激罕現身。（資料圖片/葉志明 攝）

劉曉彤保養得極佳。（資料圖片/葉志明 攝）

二女英國頂尖女校畢業 氣質樣貌神複製媽媽

這位名為Michael Yen的網民，日前在Threads分享了多張家庭合照。原來他們一家飛到英國，是為了出席二女的中學畢業禮。Michael在帖文中感觸寫道：「眨下眼，二女都中學畢業，亭亭玉立。」並特別感謝譽有「英國版女拔」之稱的頂尖私立寄宿女校Cheltenham Ladies' College（CLC），將女兒培養成自信且有主見的少女。

相中可見，穿上吊帶粉紅裙的二女擁有一頭及腰長髮，爸爸輕輕攬住其纖腰，五官輪廓與媽媽劉曉彤簡直是「餅印」一樣。至於大女則戴著黑框眼鏡配T恤，打扮隨性。同行的父母亦悉心打扮，滿臉鬚根的Michael穿上整齊西裝，生得頗為高大，背囊掛住一個「銀河鐵道999」的紀念襟章；劉曉彤則以一身黑色透視裝亮相，優雅又不失型格，二人外形非常合襯。

Michael Yen賀二女兒中學畢業，身旁還見劉曉彤，隨即引起網民關注。（threads@michael.yen.315）

二女兒喺有「英國版女拔」之稱的頂尖私立寄宿女校Cheltenham Ladies' College（CLC）中學畢業，父母開心現身畢業禮。（threads@michael.yen.315）

Michael開心學校將女兒培養成自信且有主見嘅少女。（threads@michael.yen.315）

一家合照，但未見大仔。（threads@michael.yen.315）

網民驚訝老婆是「劉曉彤」 獲本尊親回

合照曝光後，大批網民隨即認出相中人正是劉曉彤，紛紛留言驚呼：「 原來閣下太太正是劉曉彤小姐！你哋兩公婆著得好襯！」Michael不僅以「🤫」表情符號默認老婆身份，更親民地回覆：「多謝多謝」。期間有網民笑指其中一張相將劉曉彤影得「炒哂車」，直指他竟敢將醜態擺上網，Michael即高EQ護妻回應：「多謝關心。不過好明顯張相唔係我影嘅。」盡顯幽默本色。

（threads@michael.yen.315）

Michael被起底學歷背景超強

當網民羨慕「有錢爸爸就是幸福的一群」時，Michael亦謙虛表示：「多謝支持，我盡做啦。我啲仔女自己都好努力㗎😉 」。另翻查Michael的facebook帳號，原來他背景絕不惹小，1991年畢業於英國頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London），現時報稱為「數碼創作者」，配偶一欄亦寫上劉曉彤的社交賬號，終於讓這段低調逾20年的婚姻生活，展現於大眾眼前。

網民驚覺Michael嘅老婆係劉曉彤，Michael想大家保守秘密？（threads@michael.yen.315）

Michael好好，幾乎逐個訊息親回。（threads@michael.yen.315）

Michael本身都係學霸，1991年畢業於英國頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London）。（facebook@michael yen）

2004年低調嫁嚴姓商人

劉曉彤活躍於90年代，曾於《歡樂今宵》扮鬼扮馬上位，為當時有名的諧星之一，性格爽朗率直，所以觀眾緣也頗為不錯。劉曉彤在2004年傳出與從事鞋業嚴姓商人結婚，2006年傳出懷孕消息並淡出娛樂圈，2008年播出的《搜神傳》就成為了她在無綫（TVB）的最後一套演出作品。

劉曉彤年前帶埋兩女兒向汪明荃和羅家英拜年，眨眼女兒已亭亭玉立。（ig圖片）

兩女兒已漸漸長大。（facebook@Annabelle Liew Yen）

息影20年湊一子兩女 有意復出幕前

劉曉彤與丈夫育有一子兩女，她曾在訪問中透露息影期間，主要「工作」就是照顧小朋友，閒時亦會替從事廣告的丈夫做公關工作。不過隨著子女逐漸長大獨立，保養得宜的她，早年曾以「Belle醫醫姨」名義進軍YouTube界分享健康知識。今年初出席晚宴時更坦言有意復出「搵啲細藝做吓」，無論是拍劇、做主持或綜藝都可以。她亦不在乎收入多寡，旨在見識及回饋行業，「總之我覺得人個年紀只會愈來愈大，趁我仲有少少energy，唔係少少啦，仲有好多energy，我希望可以彈下彈下出嚟玩吓咁樣囉。」

劉曉彤曾出席過TVB台慶。（ig圖片）

劉曉彤有不少圈中好友。（ig圖片）

劉曉彤有意復出。（facebook@Annabelle Liew Yen）