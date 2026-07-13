施南生離世｜回顧與名導徐克傳奇愛情　離婚亦是最佳戰友

「資深傳媒人」施南生離世，享年75歲。施南生為香港傳媒界翹楚，70年代先後在無綫電視、香港電台、佳藝電視、麗的電視擔任製作及行政工作。1980年代在新藝城創出港產片的黃金時代，1990年代協助香港有線電視、傳訊電視、衛星電視等收費電視開天闢地。她與林燕妮、白韻琴、狄娜、俞琤等並稱為「香江才女」，在圈內外聲譽顯赫。



施南生與徐克是華語影壇公認的「影壇神鵰俠侶」。（getty image）

施南生與徐克是華語影壇公認的「影壇神鵰俠侶」。（getty image）

2025年4月，施南生和徐克共同獲頒第43屆香港電影金像獎終身成就獎，表揚其國際視野及出色的市場推廣能力，以將港產片推廣至國際影壇的重大貢獻，並由林青霞頒獎。講到施南生的傳奇一生，不得不提她和名導徐克的愛情，可說是猶如電影故事般曲折又凄美。

早年施南生曾任文雋導演YouTube節目嘉賓。（YouTube截圖）

金風玉露一相逢：從相戀到最強拍檔

1970年代末，剛從英國學成歸來的施南生，與才華洋溢的徐克相遇。徐克天馬行空的創作力深深吸引了施南生，而施南生精明幹練的執行力與出眾的交際手腕，則成為了徐克實現電影夢想的基石，兩人一拍即合。

兩人於1984年共同成立「電影工作室」。徐克負責在鏡頭前造夢，施南生則在幕後搞定融資、宣傳、發行以及所有繁雜的行政事務。他們攜手拍出了《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等經典巨作。徐克曾深情表示，施南生是他「生命中最重要的人」。這段期間，兩人的愛情與事業高度交織，成為華語影壇公認的「影壇神鵰俠侶」。

年輕時的施南生和林青霞。（圖片/天地圖書）

遲來的婚戒

兩人在1996年於美國比華利山莊正式註冊結婚。這場遲來的婚禮，為兩人長達近二十年的愛情長跑賦予了正式的名分。

徐克和施南生被譽為「影壇神鵰俠侶」。（大會提供）

坦然面對離婚

進入2000年後，隨著徐克將事業重心轉移至中國大陸，兩人聚少離多，婚變傳聞甚囂塵上。直到2014年，面對媒體的追問，施南生以極度平靜的語氣證實兩人確實已經離婚。