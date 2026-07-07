東張西望｜甘詠寧訪問公屋「野人父子」被趕　豪言曾擸刀大戰房署

《東張西望》今日（7月6日）報道了一宗「石硤尾後樓梯野人父子」事件。報料人林先生指，早前到石硤尾公屋探訪朋友，途經後樓梯時，發現一對父子在該處出沒，附近更擺放了不少生活用品。林先生表示這對父子態度不太友善，而且後樓梯亦傳出陣陣酸臭味。



《東張西望》收到報料，發現公屋「野人父子」。（《東張西望》截圖）

《東張西望》收到報料，發現公屋「野人父子」。（《東張西望》截圖）

當後樓梯自己屋企一樣。（《東張西望》截圖）

防煙門糊報紙 走廊晾內衣兼席地開餐

《東張西望》攝製隊實地考察，發現現場不止有生活用品，防煙門的玻璃亦被人用碎報紙遮擋，後樓梯的窗邊更掛着男裝衣服及幾件女性內衣。鏡頭一轉，只見一名「肥哥哥」赤裸上身，席地而坐觀看手機影片，地上擺放了幾碟餸菜，彷彿將後樓梯當成自己家一樣。

阿叔霸氣自爆：曾「擸刀」擊退30保安！

攝製隊發現，這對父子的公屋單位內塞滿雜物，懷疑因為屋內毫無生活空間，兩人才「搬」到後樓梯起居。較年長的父親受訪時稱：「我喺度38年啦，舊屋搬過嚟。日日喺度瞓、喺度食，都冇返過屋企瞓。早幾年我同房署大戰，話我擺啲垃圾喺度，叫咗30幾條友嚟，我話全部走！我攞把刀出嚟，啲差佬都上埋嚟。嗰陣我打大赤肋，坐喺中間𨋢口。30幾個保安，我話你敢？我就劈佢。」

「野人父」隨街瞓。（《東張西望》截圖）

「野人父」隨街方便。（《東張西望》截圖）

着住「孖煙通」周圍走。（《東張西望》截圖）

一對父子長期霸佔後樓梯生活。（《東張西望》截圖）

一對父子長期霸佔後樓梯生活。（《東張西望》截圖）

「野人父」分享擸刀大戰房署「戰績」。（《東張西望》截圖）

「野人父」分享擸刀大戰房署「戰績」。（《東張西望》截圖）

恐怖曱甴屋惹街坊叫苦連天

附近住戶接受訪問時大吐苦水，表示該單位堆積了大量垃圾，不斷有蟑螂爬出爬入，嚴重影響周遭衞生。攝製隊跟蹤這名父親，發現他白天飲過兩罐啤酒後便去街市買餸，隨後帶着幾分醉意索性隨地睡覺，有便意時甚至隨處解決。

原來有女戶主。（《東張西望》截圖）

原來有女戶主。（《東張西望》截圖）

下集甘詠寧出面，「野人父」勁嬲。（《東張西望》截圖）

下集甘詠寧出面，「野人父」勁嬲。（《東張西望》截圖）

下集仲好睇。（《東張西望》截圖）

下集仲好睇。（《東張西望》截圖）

神秘女戶主現身齊開飯！下集預告：主持甘詠寧踩場 阿叔失控發火！

到了晚上，有一名女士返回單位，原來正是女戶主。一家人等齊人後終於開飯；直至深夜11時許，父子兩人便直接留在後樓梯就寢。下集《東張西望》派出主持甘詠寧，想不到「野人阿叔」大動肝火，場面緊張！