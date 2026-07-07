陳曼娜爆楊思琦真相　網民瘋狂洗版金句「我萬珠沙華最講道理」

日前（7月5日），資深女星陳曼娜（Manna姐）受訪時大爆楊思琦當年被欺凌真相，其直率敢言的作風瞬間引起網民熱烈討論。大批網民紛紛湧入各大娛樂新聞片段的留言區，以洗版式瘋狂留言一句經典對白：「我萬珠沙華最講道理！」對某些Gen Z來說，可能對曼娜姐不太認識，其實她是「TVB御用惡外母」。而這句紅遍網絡的Meme圖金句又出自哪裡？



陳曼娜keep得勁好！咁多年都冇乜點變。（資料圖片）

陳曼娜keep得勁好！咁多年都冇乜點變。（資料圖片）

訪問內容：楊思琦遭欺凌風波 陳曼娜還原真相：搵娥姐做咩，等佢鬧我？

「富貴御用阿媽」陳曼娜

入行逾半世紀的陳曼娜，是香港觀眾極為熟悉的資深演員。曼娜姐以往在TVB劇集中，經常飾演闊太、惡外母或巴辣生母等角色，憑著精湛的演技、霸氣的氣場和標誌性的爽朗笑聲，形象深入民心。現實中的她亦是圈中著名的隱形富婆，投資樓市極有眼光，即使近年減少幕前演出，依然過著舒適的退休生活。今次她坦率講述楊思琦的往事，不少網民都大讚她已經「上岸」無懼得罪人，敢於說出真相，絕對是真性情。

資深女星陳曼娜（Manna姐）受訪時大爆楊思琦當年被欺凌真相。（資料圖片）

陳曼娜生活舒適。（ig圖片）

我萬珠沙華最講道理。（《十月初五的月光》截圖）

「我萬珠沙華最講道理」出處揭秘

至於被網民瘋狂洗版的金句「我萬珠沙華最講道理」，其實是出自2000年TVB經典神劇《十月初五的月光》。劇中，陳曼娜飾演名媛「萬珠沙華」，性格尖酸刻薄、自私自利且極度護短，經常打壓女主角祝君好（佘詩曼飾）及文初（張智霖飾），是劇中令人牙癢癢的經典反派。

有趣的是，這個充滿機心又毫不講理的角色，最愛將「我萬珠沙華最講道理」這句話掛在嘴邊。這種「聲稱最講道理，實質最橫蠻無理」的極大反差，不僅展現了曼娜姐的精湛演技，更令這句對白成為香港電視史上的經典。後來更被網民截圖，製作成流傳至今的Meme圖。

呢張cap圖都好大潛力㗎。（截圖）

時至今日，每逢網上出現爭拗，或者有人試圖以歪理說服別人時，網民都會貼出這張「萬珠沙華」Meme圖來調侃。不過，今次網民瘋狂洗版這句金句，卻是反其道而行，真心盛讚Manna姐今次爆料「真係最講道理」，意外令這句20多年前的經典對白再次成為網絡熱話！