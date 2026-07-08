鍾培生HKTCG開幕紀念卡300張使足10萬先有　網笑簽名似「鍾奶金」

「富四代」鍾培生（Derek）創辦的HKTCG卡牌交易中心隆重開幕，邀請到「索隆」新田真劍佑擔任開幕嘉賓。開幕禮上，鍾培生更向新田真劍佑贈送一張紀念片，新田真劍佑收到後更表示紀念於會成為他的收藏之一。



鍾培生和太太莊雅婷。（資料圖片）

網民笑指「鍾培生」變「鍾奶金」

據官方資料，此卡為紀念iSquare HKTCG開張而設的紀念於，全系列300，而且在店內累積$100,000或將藏卡放在博物館內的人才可以獲得。記者取得300張其中之一，上面印有HKTCG正門的照片，下方寫上HKTCG的簡介，以及卡牌編號。最矚目的還要數卡牌上非常當眼的鍾培生親筆簽名。不過，不少網民都笑言，鍾培生親筆簽名相較於「鍾培生」，更似是「鍾奶金」三個字，也有不少網民留言，稱卡牌持有人是「水魚」。

鍾培生個簽名都幾特別。（林迅景 攝）

鍾培生送咁一張畀新田真劍佑。（大會圖片）

鍾培生：我只在乎VIP客戶嘅意見

《香港01》聯絡鍾培生，他透過公關回覆：「200張太少，有好多人合資格唔夠畀，但多個300嘅話就變到罕有，所以就（發行）300張。」他也表示，這一張紀念卡是為客戶而設，並不是為廣告而派發。記者問及價值，他回答：「因為非常罕有，所以未有一個明確嘅二手市場價格。」最後，提及網民對於簽名似「鍾奶金」的言論，他也回覆：「有好多嘅VIP客戶為咗張卡去消費$100,000 ，我只在乎佢哋嘅意見。」

鍾培生早幾日簽定300張卡。（threads圖片）