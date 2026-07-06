姚正菁復出認郭富城初戀 激動澄清與對方不是同齡：我依家係57歲

息影三十多年的昔日無綫花旦、郭富城舊愛姚正菁今日（6/7）現身尖沙咀出席「新世界娛樂有限公司成立記者會兼簽約儀式」，正式宣布加盟成為旗下藝人。現年57歲的姚正菁保養得宜，外界最關注的莫過於她與城城當年的一段情，她在接受《香港01》訪時大方回應直言過去的事已經過去，現時即使雙方再見面亦不會感到尷尬。

契哥與伯樂牽線 姚正菁決定挑戰直播

姚正菁透露，這次重返娛樂圈全因緣分巧合：「真係一個機緣巧合嚟嘅。咁啱我個契哥Sam哥有間新世界娛樂公司，咁啱寶玉（林寶玉）佢又做過經理人，佢又熟呢行幕後嘅好多樣嘢，就係咁嘅原因。」她坦言一開始自己亦考慮了很久，但問題並非出在公司，而是自身的心理關口：「我驚我唔習慣啦，始終擺低咗咁耐啦。」

被問到淡出娛樂圈多久時，姚正菁想了想說：「都有三十幾年啦。」她坦言看到近年直播行業盛行，成為她復出的契機：「我見到呢一行我哋好多人喺度直播緊，變咗我會諗，既然我有咁嘅機會，我不如試吓囉。」

郭富城舊愛姚正菁息影30年多年正式宣布復出，由經理人林寶玉陪同下出席記者會。（吳子生攝）

大方談及舊愛郭富城 澄清真實年齡「維基出錯」

作為郭富城的初戀情人，姚正菁一早預料會被追問舊事。她笑言：「頭先問過啦，頭先你哋都冇人放過我，個個都問咗啦。」對於被舊事重提，她表現得相當豁達：「其實冇咩嘢嘅，我都哋依家經歷咁多係咪先？咁耐，依家呢個年紀，我覺得每個人都過去式㗎啦，你問我我都好坦誠地回答，都過去咗。」她亦強調，若未來有機會與郭富城合作，自己絕對不會介意，感覺就像面對普通朋友一樣。

姚正菁澄清與郭富城不是同齡。（吳子生攝）

被問到當年兩人拍拖五年，最終因何分開？姚正菁笑稱自己記性差，真的不記得了：「我真係唔係好記得，你哋唔提起嘅話，我直情係已經唔記得咗有段咁嘅故事啦。感情呢樣嘢係最無標準答案嘅，唔一定係佢離開我又好，我離開佢又好，一定係其中有啲咩大家唔適應啊、或者係距離啊、又或者諸如此類啦。」

此外，姚正菁更在訪問中親自糾正網上流傳多年的年齡錯誤。她透露與城城拍拖時自己只有17歲，並主動澄清：「我唔係同佢同年，我依家係57歲，69年出生嘅。個維基係錯嘅，真係錯，錯咗好多啦，我申訴都冇用。」

提到郭富城近期的動向，姚正菁表示最近看新聞也有留意到，但雙方私底下就一直沒有聯絡，並形容對方現時成為馬主。