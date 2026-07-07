葉子楣投資馬來西亞酒店9月即將開幕　6月已預演剪綵儀式兼嘆榴槤

藝人葉子楣近年變身商界女強人，在馬來西亞生意愈做愈大，憑獨到的投資眼光，在當地籌備「榴槤酒店」，而主題酒店亦一間接一間的落實。日前她應「榴槤王子」邀請出席榴槤節活動時接受傳媒訪問，笑談之後的發展及與拍檔莊美娥（Evians）相識的經過，原來過程十分搞笑，葉子楣多次無視Evians後發現對方是天注定的拍檔。

日前葉子楣應「榴槤王子」邀請出席榴槤節活動。(胡凱欣 攝)

葉子楣與榴槤王子的相識經過

說到葉子楣與榴槤王子的相識，就要說到是幾個月前，他留意到葉子楣有關榴槤酒店的新聞，他覺得這個啅頭很好：「我心諗呢有冇機會同你合作呢，但係冇隔兩個星期呢，可能我遇到個貴人喺馬來西亞嘅，就介紹咗我哋兩個認識，」之黎榴槤王子就馬上與葉子楣談合作，最後葉子楣成為了這次活動的最大贊助商。

榴槤王子表示留意到葉子楣有關榴槤酒店的新聞。(胡凱欣 攝)

葉子楣馬來西亞酒店將於9月隆重開幕

葉子楣表示馬來西亞的酒店即將於9月隆重開幕，到時更會有剪綵環節，但是在開幕之前，葉子楣已經率先剪綵。因為上月是她的生日，拍檔Evians已經在酒店為好率先辦了一個生日派對，所以她已經奪去了酒店的「第一次」：「好開心今次生日會，俾我個好大嘅驚喜，總之就辛苦咗佢。」至於葉子楣與Evians的相識可謂十分搞笑，雖然現在葉子楣跟Evians「老友鬼鬼」，但原來一開始時，葉子楣是不理會Evians的。

葉子楣表示馬來西亞的酒店即將於9月隆重開幕。(胡凱欣 攝)

葉子楣與Evians的相識

葉子楣表示當年因為疫情，Evians的酒店因為生意不好，所以剩下為數不多，最搞笑的是莊美娥當時看完了相士，而相士給了她一個出生時間：「佢成日揸住張紙，想搵一個人同佢做拍檔。」而她們其實是在廣州的一個派對上認識：「廣州識佢嗰陣時，我朋友介紹，佢話呢個就係酒店女王，跟住我哋add咗微信。佢嚟咗香港搵我喎，又叫我出嚟食飯，叫我出嚟飲嘢。我話我唔睬佢，我唔係好熟你，佢成日叫我出嚟。」

雖然Evians一次又一次約葉子楣，而葉子楣亦一次又一次避開，最後原來身邊的朋友都認識她：「佢話你嚟唔嚟啊？我依家約咗香格里拉個老闆啊，介紹你識啊！約咗邊個嘅酒店，全部都係酒店嘅人。我心諗我做乜要識佢呢？即係我又唔係做生意，我係藝人嚟㗎嘛，我做咩見你？我話我唔得閒，全部呃佢話唔得閒。跟住第二日，呢一次陳欣健帶佢出嚟，話呢個係我好朋友啊開酒店咁，跟住到第二次又再見佢，陳德森帶佢出嚟喎，個個都帶佢出嚟喎！跟住我就問佢嗰個故事啦，我話佢成日搵我，但我唔敢啊！因為我唔知佢係乜人，跟住佢話好人嚟嘅，佢好勤力嘅。之後下次叫我，我就出嚟。」

葉子楣與Evians的相識經過。(胡凱欣 攝)

葉子楣與Evians之間太多共同朋友。(胡凱欣 攝)

緣份天注定，除了葉子楣與Evians之間有很多共同朋友外，最巧合的是Evians拿著一張紙去尋人，而尋尋覓覓後，她發現想找的人原來就在身邊，而這個人就是葉子楣。葉子楣表示：「出嚟之後食食下飯，佢揸住張紙揸到爛晒嘅，佢好想搵呢個人，但係又要夾！跟住之後打開畀我睇，啲年份啦嗰啲月份啦完全就係我。但係佢點解當初唔知道係我呢，因為我上網唔係七月，咁佢一定要六月！跟住呢我就話我就望一望，佢話我想搵呢個同我拍檔，呢個係我貴人。跟住我話呢個咪我囉！跟住我畀身分證佢睇，佢開心到死咗！」葉子楣指Evians一定要找藝人，因為她指「唔係藝人幫唔到佢」。

Evians拿著一張紙去尋人。(胡凱欣 攝)

Evians覺得找到葉子楣這個拍檔除了開心之外，更非常幸運：「我哋做嘅嗰啲酒店係幾百年嗰啲，一百年兩百年好難攞到嘅，所以攞到又有咁好嘅partner一齊配合。」所以她就覺得是命中注定要跟葉子楣拍檔做生意的。