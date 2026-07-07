91歲羅蘭健康有隱憂　驚揭左耳失聰：忽然間聽唔到嘢

91歲的金像影后羅蘭去年11月被發現從TVB官網藝員名單中除名，正式結束多年合作。她其後開腔回應離巢內幕，坦言是電視台主動「沒找她續約」，但自己已屆超齡，且舊約的薪酬待遇相對較少，因此未對不再續約感到不開心。昨日（6日）羅蘭姐於尖沙咀出席新世界娛樂成立記者會，全程需要用拐杖助行及需要傭人貼身照顧，更驚揭左耳有一日突然「聽唔到嘢」。

羅蘭姐精神奕奕。（吳子生 攝）

左耳突然失聰

羅蘭姐直言現在年紀大了、記性也變差，左耳更突然失聰，她說：「依家年紀大咗，記性差咗，尤其呢隻耳仔（左耳）忽然間聽唔到嘢，醫生有時都話年紀大係會差啲。」另外，醫生又建議她「打針」，續說：「希望補返啲骨，要打一個時間睇吓可唔可以接受到。」

羅蘭姐與邵音音合照。（吳子生 攝）

羅蘭姐情神奕奕。（吳子生 攝）

跌傷後需拐杖助行 坦言牙齒消化變差

談到早前的跌傷意外，羅蘭姐表示目前身體已經好轉，但出入仍需依賴拐杖。她透露現在的飲食習慣有所改變：「而家吃嘢都要食軟啲嘅，煮咩都要煮到好爛，因為牙齒唔係幾好，消化力又差咗。」不過，羅蘭姐的睡眠品質相當不錯，笑言自己隨時隨地都能入睡，常常睡醒一段時間後又想再睡，並表示目前身邊一直有外傭姐姐細心照顧，叫大家不用擔心。

訪問中，羅蘭否認曾對胡楓產生過愛意。「咁又冇，因為要清楚自己嘅位置，我哋就係朋友。況且修哥而家兒孫滿堂，一大班孫子、曾孫圍佢轉，佢開心到不得了，根本唔使擔心佢會寂寞。」（吳子生 攝）

多年前拍劇，羅蘭姐和修哥已被指十分登對。（截圖）

羅蘭姐身體好健康。（吳子生 攝）

羅蘭姐與邵音音合照。（吳子生 攝）

訪問中，羅蘭否認曾對胡楓產生過愛意。（吳子生 攝）