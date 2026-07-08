袁嘉敏大解放360度零死角曬身材　泳衣照側身驚現一瑕疵證無P圖

現年41歲的前港姐兼《鴨王》女主角袁嘉敏（Candy），近年雖然鮮有在幕前露面，沒有新的影視作品，但她財來自有方，經常周遊列國。不時會到內地接商演登台，但大部分時間享受優閒貴族生活的她，日前在IG story大派福利，分享了多張於日本沖繩宮古島（Miyakojima）外遊的性感美照，大方展現其招牌傲人身材，給大家眼睛吃冰淇淋清暑一下。

袁嘉敏還分享了她在內地完成演出後，於自己的宣傳海報前拍攝的照片。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏比人話面大。(ig@candy_kamanyuen)

白色深V吊帶裙驚艷陽台 豐滿上圍呼之欲出

從袁嘉敏上載的相片可見，她正身處當地一間星級度假酒店的陽台。背景是一片極具療癒感的清澈「宮古藍」漸層大海與藍天白雲，顯得心曠神怡。袁嘉敏身穿一條純白色針織掛頸露背長裙，正面大玩超深V剪裁，令其豐滿的上圍與深邃的事業線呼之欲出，極具視覺衝擊。隨後她又轉向側面，貼身的剪裁完美勾勒出她前凸後翹的S形漏斗身材。不論是側面還是正面迎向鏡頭，她都展現出招牌的甜美自信笑容，狀態大勇。

袁嘉敏360度零死角性感。(ig圖片)

袁嘉敏好好身材。(ig圖片)

袁嘉敏屬微胖體態。(ig圖片)

袁嘉敏零p圖夠真實。(ig圖片)

跪沙灘曬泳裝美臀 微胖「真實肉感」獲激讚

除了陽台的美照外，袁嘉敏更加碼曬出海灘泳裝照。相中她換上一套帶有古典碎花圖案的連身泳衣，雙膝跪在潔白的沙灘上，回眸對著鏡頭放電。當她側身微扭腰肢時，肋骨與腰間位置自然地擠出了一小截肉，但她依然充滿自信，舉手投足都散發著成熟女人的誘人魅力。在現今網紅盲目追求骨感和過度濾鏡修圖（P圖）的風氣下，袁嘉敏這張照片顯得極為真實與自然。這種健康、微胖且帶有肉感的線條，反而完美證明了她零修圖的純天然身材，不少網民大讚她：「這才是真正的微胖美！」、「夠真實，真材實料，完全不需要靠P圖！」