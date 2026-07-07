黃長興帶12歲女兒出席慈善首映　自稱嚴父抗拒子女入娛圈

「幸福傳聲基金會」日前舉辦《朝聖之路萬漫步》慈善首映禮，獲藝人黃長興、香港越野跑殿堂級跑手曾小強與基督教得生團契總幹事盧偉旗主持開幕儀式，黃長興更帶同12歲愛女Paige一同參與，作為三孩之父的長興自言是位嚴父，面對愛女即將步入青春期，他認為「聆聽」是最為重要，又明言不鼓勵子女繼承他衣砵加入娛樂圈。

黃長興帶同12歲愛女Paige一同參與慈善首映禮。

法國電影《朝聖之路萬漫步》改編自真人真事，全實景拍攝世界遺產「朝聖之路」，電影講述誤入歧途的青年（Julien Le Berre飾）被法官判決必須行走2000公里的「朝聖之路」代替坐監，藉此反省人生，並由雙失中女（Alexandra Lamy飾）陪行監視，路途上，兩人在患難中由磨擦到互相扶持，建立友誼改變心靈，電影將於7月23日上映。

黃長興。

籲年輕人不要放棄

慈善首映禮上，「幸福傳聲基金會」創會主席林海表示電影聚焦邊緣少年所面臨的迷失、恐懼與自我懷疑，這正是當下許多青少年的內心縮影，他認為電影傳遞出核心訊息：人可以有負面情緒，但我們永遠有選擇不放棄，同行和聆聽是關懷的最好表達。

黃長興亦大讚電影具啟發心靈及教育意義，故他特別帶同女兒到場觀看，雖然長興在法國生活時未曾走過「朝聖之路」，但媽媽曾帶他到其中一個地點聖地盧爾德，他說：「細個喺法國生活，有段時間比較貪玩， 成日都同一班人一齊玩，媽咪擔心我會迷失、影響學業，於是帶我去盧爾德聖泉。」長興指媽媽的用心良苦，至今讓他銘記於心。

黃長興大讚電影具啟發心靈及教育意義。

為反叛期做足準備

作為三孩之父，長興即將面對12歲大女步入青春反叛期，他表示跟太太已準備了認對共識：「個女嚟緊升中一，好彩仲未開始反叛，佢由出世到而家都好乖，比較細膽，不過而家開始有點脾性，所以我同太太已有共識，唔好太過嚴厲，同佢相處要好似朋友咁，注重聆聽，咁佢先會同我哋傾偈。」至於二仔Tristan及細仔Damien，長興指他們相對貪玩：「兩個仔交畀我處理，我都算係嚴父，有啲事情媽咪Handle唔到，就到我出嚟處理。」

黃長興即將面對12歲大女步入青春反叛期，他表示跟太太已準備了認對共識。

問到長興子女有否遺傳他的演藝細胞？他不但笑言沒有，更表示不希望子女入行：「娛樂圈呢行比較難行，係辛苦嘅路，我寧願佢哋將來有固定收入。」長興還笑謂現在他拍戲不多，就連小朋友也淡忘了他是演員，他說：「而家比較多登台唱歌，而家佢哋以為我係歌手，喺屋企會同我一齊練歌，所以佢哋識唱好多舊歌，例如《紅日》。」