陳奕迅銅鑼灣街頭對待赤膊阿叔見真性情　機場獲送機一舉動極寵粉

歌神陳奕迅（Eason）雖然貴為巨星，但私底下的生活卻十分貼地，經常出入一些平民街坊小店醫肚用餐，又會像普通市民一樣在鬧市或商場逛街，不少網民都曾野生捕獲他，並把他的生圖放到社交網上分享。日前又有不止一位網民在銅鑼灣街頭偶遇在平民食店吃完飯的陳奕迅，並拍到他與一名勞動阿叔在路邊合照的一幕。

蘇永康與陳奕迅及黃子華合照。(蘇永康IG)

陳奕迅。（「破產兄弟」影片截圖）

銅鑼灣街頭大方搭住赤膊阿叔

有網民於小紅書上載相片，透露自己在銅鑼灣街頭轉角時，意外驚見Eason的身影。當時Eason剛在附近的平民食店用餐完畢步出街頭，身穿簡約的黑色T恤配黑色短褲，頭戴一頂白色草帽，造型充滿夏日休閒感。相中可見，當時有一名赤裸上身並在頸上掛著毛巾的勞動階層阿叔向Eason提出合照請求。貴為天王的Eason非但完全沒有巨星架子，更展露出招牌的燦爛笑容，十分親民地伸手搭著阿叔並讓對方搭住他的膊頭。拍照的網民還笑稱Eason當時「鬍子沒刮，一開始還沒認出來」，Eason那份毫無修飾的真實感與街坊一打成一片的舉動，盡顯貼地親民本色。

陳奕迅與赤膊阿叔合照。(你聽得見@小紅書)

現身香港機場拍低粉絲給他的生日祝福

除了在銅鑼灣留下了親民足跡外，在另一日亦有網民在香港國際機場「接力」偶遇Eason。當天Eason換上了白色長袖衛衣搭配深色休閒褲，背著雙肩背包，一手拿著帽子和水樽，正準備登機。該名網民透露現場有粉絲拿着給Eason的生日祝福送別他，Eason再度展現其寵粉本色，當他看到粉絲的暖心祝福時，便拿出他的手機拍下來，記錄低這一幕情景，以行動來回應粉絲對他的愛與支持。這兩個帖子都惹來不少網民大讚Eason表示：「這就是為什麼大家這麼愛Eason，真正的巨星從不需要擺架子。」、「對著赤膊阿叔也笑得這麼開心，完全是發自內心的親民。」、「主動拿粉絲手機拍底粉絲生日祝福也太寵粉了吧。」Eason用最真實、最接地氣的舉動，完美詮釋了何謂真正的巨星。這種毫無距離感的親和力與對粉絲的寵愛，難怪能讓他多年來一直深得民心，地位無可取代。

Eason現身機場。(蠟筆小新@小紅書)

Eason準備登機。(蠟筆小新@小紅書)

Eason拍下粉絲送別一幕。(蠟筆小新@小紅書)

Eason拍下粉絲送別一幕。(蠟筆小新@小紅書)

Eason好寵粉。(蠟筆小新@小紅書)