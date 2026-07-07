黎姿同框周汶錡為九巴新抱雷林靜怡慶生　揭龐大星級闊太圈陣容

現年54歲的黎姿（現名馬黎珈而）自與富商馬廷強結婚後淡出娛樂圈，將時間投入家庭及幫弟弟黎嬰打理醫美生意，更搖身一變成為上市公司老闆，有「最美CEO」之稱。日前九巴後人雷兆光太太、名媛雷林靜怡（Jane）在社交平台分享了一張慶生合照，驚見黎姿及名模周汶錡（Kathy），幾位名媛闊太聚首一堂，超強的「高顏值巨頭陣容」掀起熱議！

黎姿keep得極好。（IG@gigilai_official）

黎姿keep得極好。（IG@gigilai_official）

Fit！（IG@gigilai_official）

Fit！（IG@gigilai_official）

黎姿同徐子淇。（IG@gigilai_official）

黎姿周汶錡驚喜現身 為名媛雷林靜怡慶生

雷林靜怡寫道：「Girls' night out💃🏻👯‍♀️Thank you for such a fun night. 有不停的話題 😍😅」相中所見，雷林靜怡手捧大紥鮮花，面前擺放着精緻的生日蛋糕，牌上寫着「HAPPY BIRTHDAY JANE」。而黎姿同周汶錡就站在雷林靜怡的身後，當中黎姿皮膚依然緊緻飽滿，笑意盈盈，完全看不出已是三女之母，完美示範何謂「逆齡生長」，而周汶錡同樣保養得宜，充滿名模氣場！

黎姿同周汶錡為名媛雷林靜怡慶生。（IG@janelouey）

慶祝生日。（IG@janelouey）

周汶錡52歲生日。（IG@kathychow520）

為周汶錡慶生。（IG@janelouey）

雷林靜怡在名流圈中人緣極廣。（IG@janelouey）

與周汶錡、汪詩詩、關之琳、上山詩鈉都私交甚篤。（IG@janelouey）

「九巴新抱」雷林靜怡名流圈人緣極廣 擁龐大星級閨密團

據知三人私交甚篤，同屬於闊太閨密圈。身為「九巴新抱」的雷林靜怡在名流圈中人緣極廣，過往生日總有大批星級好友為其慶祝，私底下亦經常聚會，閨密團陣容龐大，她的好友包含劉嘉玲、關之琳、楊千嬅、及汪詩詩等。

九巴後人雷兆光同太太。（IG@janelouey）

恩愛。（IG@janelouey）

梁朝偉劉嘉玲。（IG@janelouey）

梁朝偉劉嘉玲。（IG@janelouey）

為關之琳慶生。（IG@janelouey）

楊千嬅丁子高。（IG@janelouey）

楊千嬅。（IG@janelouey）