戴祖儀被指與游嘉欣不和　大爆對方說話太直易得罪人

無綫熱播劇集《非份之罪》近日掀起追劇熱潮，劇中演員戴祖儀（Joey）今日現身銅鑼灣出席宣傳活動。活動現場氣氛熱烈，吸引了大批市民及粉絲圍觀。戴祖儀在接受《香港01》訪問時，大方分享了在劇中首個單元《無臉女屍》中與前輩吳啟華合作的點滴，並回應早前與她傳不和的游嘉欣再度合作，大爆對方性格坦率，說話容易得罪人。



《非份之罪》近日掀起追劇熱潮。

讚吳啟華專業體貼 拍掌摑戲全靠「鏡頭位」

談到有幸與重量級前輩吳啟華合作，戴祖儀直言感覺非常神奇且獲益良多。她大讚啟華哥私底下完全沒有架子，是一位非常平易近人的前輩：「感覺好特別，因為大家都係睇佢嘅劇長大嘛，好似《妙手仁心》咁。今次出到嚟做嘢，佢做我爸爸，而且角色仲要係醫生，我就會覺得成件事好神奇、好amazing！」

被問到啟華哥在現場有沒有親自指導演技，Joey透露對方非常樂於分享經驗。她更特別提到一場令她印象深刻的掌摑戲，原來啟華哥打人嘅方式完全唔同。「佢好專業，完全係利用鏡頭角度，有得唔真打就唔真打。就算鏡頭影到要打，佢都係搵啲唔同嘅位去打，所以拍得非常舒服。」

Joey更笑言，啟華哥其實非常「錫住」她，全程完全沒有真的動手：「完全冇真打！一吓都冇！後尾啲人問返我嗰場戲，我諗咗好耐：『吓？啟華哥有打我咩？』 跟住睇返 playback先知，哦！原來係呢一場。」

劇中演員現身銅鑼灣出席無綫熱播劇集《非分之罪》宣傳活動。（吳子生攝）

力證與游嘉欣無不和 密友互動宛如親姊妹

除了與前輩合作，戴祖儀在劇中與游嘉欣飾演一對姊妹。由於兩人早前曾傳出不和傳聞，此次再度合作自然成為焦點。對此，Joey無奈澄清不和傳聞純屬子虛烏有：「嗰單嘢都完全冇不和啦！每次見到佢開工，我哋大家都係黐住一齊傾計，跟住之後就不停搵嘢講，所以就無不和呢件事。今次合作其實我幾開心，因為觀眾覺得我哋有姊妹情，真係好似姊妹咁。」

在Joey眼中，游嘉欣私底下是個性格直接、有時帶點「天然呆」的得意女生。她爆料指嘉欣有時在外面說話太直接，自己反而會像姐姐一樣在旁提點：「平時嘉欣有時候唔知點解會突然之間講錯嘢，我就會話：『你唔好咁講啦！你咁講會好容易畀人get錯啊。』真係好似姊妹咁，我就真係好似家姐囉。」

戴祖儀和游嘉欣在劇中飾演兩姊妹。（吳子生攝）

戴祖儀欣賞游嘉欣夠直接

被問到游嘉欣被提點後有沒有改善，Joey笑言對方有時會像小女孩般反駁：「佢都係有少少依依哦哦嗰啲，會幫自己反駁一兩句：『唔係啊，我咁樣嘅意思係咁樣咁樣……』我就話：『我知，但人哋未必係咁樣諗嘛！』」

對於游嘉欣直腸直肚的性格，Joey表示自己其實非常欣賞：「其實我幾鍾意呢啲咁直接嘅女仔，反而佢諗到啲咩就直接講。雖然佢外形同興趣都好女仔，但思路就非常直接。我自己個人就無所謂，有咩直接講。但有時候佢未必知外面其他人會唔會都ok嘛，可能聽到咪有時候同佢講囉，話：『喂，兜個彎啦！』 哈哈，大家都係互相討論啫。」