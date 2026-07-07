Lucy李元元小二派成績表獲全班第一　妹妹Sucy搞笑亂入成表情包

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy），當中8歲大女李元元憑圓碌碌身形及搞笑舉止而大受歡迎，在IG坐擁逾55萬粉絲，人氣強勁！現時就讀小學二年級的李元元，日前派成績表，原來她考獲全班第一名！

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy）。（IG@lucy.is.good）

一家四口幸福美滿。（IG@lucy.is.good）

一家四口幸福美滿。（IG@lucy.is.good）

8歲大女李元元憑圓碌碌身形及搞笑舉止而大受歡迎。（IG@lucy.is.good）

古靈精怪。（IG@lucy.is.good）

溫馨。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）做小學雞啦。（IG@lucy.is.good）

Lucy李元元小二派成績表 驚喜獲全班第一名

Lucy媽寫道：「無論你讀書叻定唔叻，媽媽都覺得你一樣咁可愛。因為媽媽明白，係呢個世界上，真係唔係個個天生都係讀書嘅料子，而右下角嗰粒人就好可能係其中一個😂😂😂 #臨瞓前先醒起同我講派咗成績表係咪好正😆 #頭大應該真係可以記多啲嘢 #最正係佢即刻問 #可摸耳獎佢食自助餐🤣🤣🤣」相中所見，Lucy留着招牌齊瀏海短髮，手持獎狀，上面寫著「2B班學生李元元，於本學期榮獲學業成績獎全班第一名，特給獎狀以昭激勵」，相當叻女！

Lucy考獲全班第一！（IG@lucy.is.good）

Lucy考獲全班第一！（IG@lucy.is.good）

獎勵！（IG截圖）

去年全班第二。（IG@lucy.is.good）

曾獲「操行優良獎學金」。（IG@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG@lucy.is.good）

李元元相當適應小學生活。（IG@lucy.is.good）

李元元相當適應小學生活。（IG@lucy.is.good）

Sucy李斐斐搞笑亂入合照 Lucy讀港島著名津校滬江小學

除了Lucy手上的「第一名」獎狀吸睛外，照片亦有另一亮點。Lucy的妹妹李斐斐（Sucy）「亂入」，與家姐自信的笑容形成強烈對比，同樣逗笑不少網民，高呼「兩姊妹都超可愛」！李元元幼稚園就讀跑馬地免費名幼聖瑪加利大幼稚園，其後入讀港島14校網熱門學校滬江小學，於1987年創辦，2016年度開始「一人一樂器」計劃，去年4月李元元曾登台演出，在管弦樂團伴奏下舉行演奏會，全程毫不怯場，台風出眾更相當爆笑。

Sucy亂入。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）前年6月幼稚園畢業。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）前年6月幼稚園畢業。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元登上舞台，廿多人管弦樂團伴奏下舉行演奏會。（Threads@becarefullee）

李璨琛大女李元元毫不怯場。（IG@lucy.is.good）