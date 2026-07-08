75歲鄭則仕再驚傳死訊成曼德拉效應　親拍片激動澄清：我還在啊

現年75歲的鄭則仕（Kent哥）去年身形曾消瘦一圈，而且唇邊鬍鬚亦已花白，走路時有些佝僂，看上去滿是滄桑憔悴，健康狀況令不少網民相當擔心。事後他就拍片澄清，坦承自己的確是瘦了許多，但是是為了健康着想而減肥：「說我暴瘦，我是真的，我從270斤減到現在200斤，是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康，輕鬆，所以必須要減肥。」他又指鬍鬚花白顯得憔悴是因為角色需要，電影拍完便會把鬍子剃掉。

鄭則仕現在的身形與拍《肥貓正傳》時的身形相差甚多。（微博圖片）

鄭則仕於視頻被指看上去消瘦許多，健康狀況令不少網民相當擔心。（影片截圖）

網民留言塞爆：你不是過世了嗎？

然而，一場減肥風波剛平息，早前內地網絡上竟突然瘋傳鄭則仕離世的消息。這則不知從何而來的謠言迅速發酵，不少不明真相的網民紛紛轉發哀悼，甚至連一些自媒體都跟風報道，煞有其事地回顧Kent哥的演藝生涯，讓許多從小看他電影長大的影迷感到既難過又難以置信。

這股突如其來的「死訊」傳聞甚至要令Kent哥親自拍片澄清，他在抖音上發布了一段影片，貼出一些網民誤以為他死了的留言：「在我的記憶中，你嘎（死）了，怎麼我糊塗了嗎？」、「你不是過世了嗎？」、「這不，這個我記憶錯亂了麼，我怎麼記得他死了，新聞上還有他的葬禮」、甚至有網民因為Kent哥突然「活生生」地出現在畫面上而大喊被嚇壞了。對此，Kent哥在片中表示：「哪裡那麼多曼德拉效應」，指出他的死訊傳聞是集體記憶錯亂的現象，實在令人啼笑皆非。

鄭則仕被誤傳死訊。(抖音截圖)

鄭則仕拍片澄清。(抖音截圖)

鄭則仕指去年已證明過。(抖音截圖)

Kent哥連環澄清：「我還在啊」

面對如此離譜且荒誕的謠言，Kent哥選擇了最直接、最有力的方式，就是親自拍片澄清，他不停在片中多次強調：「我還在啊！」而影片中的Kent哥雖然比起年輕時消瘦不少，但精神狀態看起來相當不錯，他在不同的場景中現身，用實際行動粉碎謠言。他又貼出一張自己之前滿臉白鬚、顯得有些老態的照片，然後對著鏡頭自信地說：「我現在比去年更加年輕了。」為了更進一步證明自己的健康狀況，Kent哥在影片中邊跑步邊表示：「我還在啊」。他整個人看起來活力滿滿，與網上流傳的死訊簡直是天壤之別。他最後在片中以雙手比心說道：「看清楚沒有，我是鄭則仕，我真的還在啊。」

鄭則仕拍片澄清。(抖音截圖)

鄭則仕比前更顯年輕。(抖音截圖)

鄭則仕多次強調自己還在。(抖音截圖)

鄭則仕多次強調自己還在。(抖音截圖)

鄭則仕多次強調自己還在。(抖音截圖)

鄭則仕跑步證身體健康。(抖音截圖)

鄭則仕邊跑邊澄清。(抖音截圖)