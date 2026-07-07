周吉佩還原樂易玲生日會禮物失竊事件　與小偷仍是朋友稱誤會一場

歌手周吉佩（吉吉）今日（7日）出席《明愛暖萬心》記者會，他接受《香港01》訪問時，被問到上年在無綫高層樂易玲（樂小姐）生日會上發生的「失竊事件」。對此，吉吉大方還原當晚的混亂現場，同時透露事件的最新進展。



歌手周吉佩今日出席《明愛暖萬心》記者會。（陳順禎 攝）

混亂間公仔被人拿走

今日有報道指，在上年樂小姐的生日會上，有人在派對尾聲時失手拿錯了禮物，甚至傳出有失竊嫌疑。吉吉受訪時證實當晚的確有發生這段小插曲，他憶述：「係，因為呢件事的確係喺現場有發生過嘅。但係因為當時其實好好混亂。我哋去到我諗差不多去到活動尾聲嘅時候，就突然間發現我紮花、送畀樂小姐嗰紮禮物呢，就唔見咗一啲公仔咁樣。」

周吉佩向樂小姐送贈Labubu花束作生日禮物。（IG＠周吉佩）

強調純屬一場誤會 揭失竊禮物驚喜「升級」

幸好現場餐廳的應變速度極快，而且非常協助，吉吉表示：「餐廳好好啦，佢幫我哋去睇下、翻查下一啲CCTV（閉路電視），咁就睇到有人拎走咗。」

雖然CCTV拍到有人拿走禮物，但吉吉連番強調這純屬一場「美麗的誤會」，希望大家不要過度揣測，也透露樂小姐本人完全沒有介意：「我哋都大概知道嘅，不過呢個都唔方便去再講啦，因為件事已經完咗。」至於事件今日再被提起，吉吉都感到很驚訝：「其實件事已經過去咗，Settle（解決）咗，無咩嘢其實，好小事、好小事。」

吉吉確認的確發生過失竊事件。（陳順禎 攝）

最有趣的是，這件「失竊案」最後竟然迎來大團圓結局。吉吉透露那些失蹤的公仔目前已經安全送回樂小姐的辦公室，而且還獲得了意想不到的待遇：「依家最重要就係，嗰幾隻公仔係已經喺返咗樂小姐嘅公司Office（辦公室）入面擺緊喺度，咁佢亦都再靚咗！因為整咗好靚嘅衫仔畀佢哋啊，有整咗手袋。」

吉吉透露佢送嘅禮物已經回到樂小姐手。（陳順禎 攝）

吉吉強調與事件主角仍是朋友

至於「失竊案」的主角，不少網民都在猜到底是誰，吉吉指這個人是大家都認識的，但這件事沒有影響他們的關係：「我哋係朋友嚟㗎，我哋OK㗎，我哋都係朋友嚟嘅。無嘢嘅，其實件事真係一個誤會嚟啫，好小事。」

吉吉指同事件主角仍然是朋友。（陳順禎 攝）

而樂小姐去年生日發生失竊事件後，吉吉被問到今年送禮物方面有否比之前嚴格，他笑指樂小姐不要禮物：「佢有講明話：『大家不需要特別買禮物嚟，最緊要大家開開心心嚟食餐飯咁樣。』」