已婚男星內地遇鄰居入伙唸喃嘸　欲拆解詭異謎團：細節超出我認知

憑處境劇《愛·回家》「嚴謹」一角深入民心的47歲男藝人張達倫，近年為了兼顧事業與家庭，經常要中港及澳洲三邊走。日前，他在內地住所遇上一件令他百思不得其解的怪事，鄰居明明是新居入伙，門外卻有師傅在唸喃嘸兼疑似做法事，詭異畫面令他忍不住拍片放上小紅書，向廣大網民請教迷津。

張達倫離巢TVB後，拍唔少ViuTV劇集及電影。（資料圖片/蕭堃桁攝）

撞正鄰居怪異入伙儀式 紅對聯配唸經聲極心寒

張達倫在影片中透露，最近在佛山及廣州一帶的住所逗留時，碰上一件無法解釋的奇事。他說：「咁喺國內間屋嗰邊，我遇到一件.....我自己都唔知點樣解釋嘅一件事，不如我播一條片俾大家睇。」

他隨即播出一段走廊直擊片段，只見鄰居門外放了一張木長櫈，大門貼上紅色疑賀新居入伙對聯，但屋內卻不斷傳出唸經的聲音，張達倫透露門口有兩個師傅坐鎮，他好奇上前詢問：「就係咁囉，聽到我覺得佢做緊法事，門口仲坐住兩個師傅喺度，我問係咪有啲咩事做緊？佢話新居入伙，咁門口又真係黐晒啲對聯賀新居入伙，我亦望過裏面有人住緊，之後亦有人住緊。如果在線朋友可以解答我呢個問題可否留言俾我，我好想知道究竟係咩事，多謝。」

張達倫喺內地嘅住所，遇到一件奇怪嘅事。（小紅書@張達倫）

即播片叫大家睇。（小紅書@張達倫）

坦言超出認知範圍 網民拆解：移居順便移神位

滿腦子疑問的張達倫，更特意配上文字發問：「最近香港、廣州佛山、澳洲三邊走，本來對各地入伙傳統習俗都有基本認識。最近在内地屋企住，看到鄰居做入伙儀式，整套流程同細節完全超出我認知，一時唔明背後寓意同用意。想問下各位網友，有冇見過或者聽過呢類獨特嘅入伙習俗？各地唔同區域入屋儀式分別有幾大？麻煩評區分享下見聞同解釋，在綫等大家意見指教 🙏#三地居住 #入伙仪式 #詭異」。

問相關師傅稱是新居入伙儀式。（小紅書@張達倫）

網民拆解「真相」？

大批網民看過片段後同樣感到奇怪，直指畫面激似打齋做法事，留言驚呼「未聽過喃嘸佬搞入伙」，甚至有人猜測該單位是否凶宅：「係咪以前是凶宅，現在重新賣給別人，所以入伙要做法事！」有人回覆：「正常廣東最多拜四角」。不過，亦有心水清的網民提出合理解釋，指出這可能是搬屋時同步請祖先靈位入屋的儀式，或者是潮汕一帶特有的新居灑淨習俗，呼籲他不用大驚小怪。

張達倫覺得似做法事，成件事頗詭異。（小紅書@張達倫）

跳出舒適圈頻頻奔波 努力賺錢供妻兒澳洲升學

其實張達倫之所以要頻頻三地奔波，全因一顆慈父心。自2022年6月約滿離開效力18年的TVB後，他積極跳出舒適圈尋求突破，先後參演電影《過時·過節》及ViuTV劇集《出租大叔》、《COURT》等作品。感情方面，他曾與比他大12年的黎芷珊有過一段九年情，後來在2016年與圈外舊同學陳鳳玲結婚，視繼女如己出，並於翌年誕下寶貝仔Zachary。為了讓兒子有更好的學習環境，太太年前已陪同子女飛往澳洲升學，身為一家之主的張達倫唯有辛苦一點，穿梭香港、內地與澳洲三地努力賺錢養家。

張達倫愛屋及烏，與繼女感情也不錯。（ig@maxc）