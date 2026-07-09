TVB第1期訓練班罕露面參加鍾景輝追思會　TVB御用靚太79歲依然靚

人稱「King Sir」的香港戲劇界泰斗鍾景輝，在7月4日於九龍城浸信會舉行安息禮拜。由於King Sir一生桃李滿門，在演藝界及政界地位崇高，今日大批生前愛徒、演藝圈巨星以及政界要員皆現身出席，共同送別這位對香港表演藝術貢獻至深的劇壇巨擘，出席的藝人及政界代表包括：周潤發、劉德華、汪明荃、杜琪峯、Beyond成員黃貫中、鄧萃雯、彭秀慧等，連TVB第1期訓練班的學生亦罕有現身。

周潤發 (葉志明攝)

劉德華 (葉志明攝)

汪明荃 (葉志明攝)

TVB第1期訓練班學生現身

King Sir作為無綫電視藝員訓練班的創校校長，孕育不少香港演員，當日也有幾位第1期藝員訓練班學生前往追思會，劉緯民將片段分享上網，見到分別有梁大成、郭鋒、鄺靜美、孫明貞與陳嘉儀。

鄺靜美。（片段截圖）

梁大成與郭鋒。（片段截圖）

孫明貞與陳嘉儀。（片段截圖）

劉緯民將片段分享上網。（片段截圖）

TVB御用靚太入行純屬偶然

現年79歲、有「TVB御用靚太」之稱的陳嘉儀是1971年第一期藝員訓練班出身，當年入行純屬偶然，她透露當時因為弟弟想考藝訓班，代她報名後最終僅得她獲錄取。之後她先後因懷孕生兩個兒子，以及2008年為了照顧患病丈夫而三度離巢TVB。陳嘉儀當年被指鼻樑不夠高，甘國亮更曾勸她整容，指她「side shot唔靚」。但她最終聽從媽媽意見放棄，媽媽當時說：「整容後生嗰時就靚㗎咋，老咗嗰時好醜樣㗎。」她笑言雖然因此錯失做女主角的機會，但仍演活不少經典角色。