游嘉欣傳與戴祖儀不和　親口揭私下關係真相：冇特別聯絡

無綫熱播劇集《非份之罪》今日（7日）於銅鑼灣舉行宣傳活動，劇中主要演員悉數亮相，吸引大批市民及粉絲圍觀。近日憑劇中亮眼表現備受關注的游嘉欣亦現身接受訪問，大談拍攝背後的辛酸，並首度回應與同劇演員戴祖兒的「不和」傳聞。

劇中演員現身銅鑼灣出席無綫熱播劇集《非分之罪》宣傳活動。（吳子生攝）

劇本吸引成績超預期 首度挑戰遭暴力對待

《非份之罪》開播以來收視與口碑兼備，游嘉欣在受訪時掩飾不住喜悅，直言成績超乎想像。她表示：「其實我本身睇劇本嘅時候，我都覺得好好睇嘅啦，因為我自己本人都好鍾意呢個懸疑方向嘅劇，同埋最近好似都比較少呢類劇型，所以都有期待出街嘅時候會有好成績。但呢個結果我真係覺得超乎我想像。」

被問到劇中與曾展望（GM）的對手戲時，游嘉欣透露自己只參與了其中一個單元，但當中有一場被GM「暴力對待」的強暴、虐待戲分，令她印象極為深刻。她形容當時GM表現非常粗暴，雖然只是演戲，但真實感強烈到讓她身心俱疲。

游嘉欣同GM對戲。（吳子生攝）

游嘉欣表示：「其實我自己就第一次拍嗰種被強暴嘅戲。我覺得都……真係覺得嗰吓好真實，因為大家都做得好投入。然後嗰吓個feel就真係好似體驗咗一次咁樣，大家都好專業，色狼就演到色狼咁。」游嘉欣回憶道。

她續指，拍攝前雙方有充分溝通，GM原本也擔心會弄傷她而不敢太用力，但為了鏡頭效果，最後決定「放膽一搏」：「我哋其實排咗好多次，GM佢都唔係太敢好用力，驚整傷我，所以大家一開始有就住就住。但後面發現鏡頭上面唔夠力，所以大家就『一齊放盡佢』。拍完之後真係周身骨痛、散晒，因為畀人撻落去梳化。同埋個人精神比較緊張，投入咗個情節，個人情緒好繃緊。」

游嘉欣話同GM有足夠嘅溝通。（吳子生攝）

這場戲亦讓游嘉欣對現實生活中的暴力有了深刻體會：「我嗰吓就feel到，原來畀人暴力對待，個感覺係會咁差。嗰吓真係難過到想喊，明白到被暴力對待嘅人係點嘅感受。所以我諗，我呢一世人如果遇到有暴力行為，一定要say no，唔可以畀自己深陷呢樣嘢。」她更笑言，如果現實中遇到這種人，自己不夠打一定會「先逃跑」。

澄清與戴祖儀不和傳聞 直言戲裡戲外感情升溫

除了突破性的劇情演出，外界一直盛傳游嘉欣與同劇飾演姊妹的戴祖儀私下「不和」。對此，游嘉欣在訪問中大方澄清，直指不和傳聞只是「外面亂傳」。

戴祖儀和游嘉欣在劇中飾演兩姊妹。（吳子生攝）

游嘉欣表示：「其實從來我哋都冇唔啱過，都係出面咁樣話啫。因為我同佢其實不嬲都姊妹呀，真係類似姊妹啦，因為大家真係由入行嗰吓我已經第一個識嘅就係佢。跟住大家一路中間都有合作、有見面，有傾偈有吹水，所以其實大家都相當之熟。」

她更笑言，這次在《非份之罪》再度合演姊妹，不僅沒有不和，反而讓兩人的感情再度升溫，在戲中表現得更加投入。被問到私下是否真的情同姊妹時，她回應：「見面嘅時候就會囉，平時嘅時候都冇話真係特別聯絡，但見面嘅時候就會吹吓水咁樣。」直接以行動與回應粉碎不和謠言。

游嘉欣與戴祖儀沒有不和。（吳子生攝）