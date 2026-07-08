Taylor Swift老公十年前訪問出土　竟挑選Katy Perry做結婚對象

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce的奢華婚禮經已圓滿結束，多位國際級巨星被拍到盛裝出席，「美國皇室級別」陣容堪比奧斯卡。不過近日有網民翻出Travis十年前的訪問片段，竟然公開選擇Katy Perry作結婚對象，引起網民熱議。

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce的奢華婚禮經已圓滿結束。（IG圖片）

Travis十年前訪問出土

片段中，主持人跟Travis玩「Kiss, Marry, Kill」的選擇遊戲，並在美國3大天后Taylor Swift、Ariana Grande及Katy Perry中作出選擇。Travis尷尬表示該死的，好難選。我不想殺死她們其中一人。」最終她選擇殺死Ariana，與Taylor接吻，並選了與Katy Perry「結婚」。眾所周知，Katy與Taylor曾於2015年期間一度不和，Taylor更試過在歌曲中批評Katy，經過5年後兩人才迎來大和好。

Taylor Swift老公十年前訪問出土。（YouTube截圖）

在選擇題中，Travis竟挑選與Katy Perry結婚。（YouTube截圖）

Katy Perry與Taylor曾是閨蜜

其實Taylor Swift跟Katy Perry出道開始就已經是閨密，Taylor更曾公開表示非常欣賞對方。直至2013年Taylor舉行巡迴演唱會《The Red Tour》，她聘請了三位原本是屬於Katy的舞蹈員。數月後，Katy亦要舉行世界巡迴演唱會，所以Katy就邀請那三位舞蹈員歸隊，兩人就因為舞蹈員事件而反面，Taylor為此特別寫了《Bad Blood》這首歌唱衰對方，其後Katy亦以《Swish Swish》一曲反擊。

Katy Perry與Taylor曾是閨蜜，後來因舞蹈員而反面。（Getty Images）

5年後迎來大和解

不過2018年5月，Katy親手寫了一封道歉信給Taylor，兩人才重拾友誼。在Taylor的歌曲《You Need To Calm Down》MV尾段，身穿薯條裝的Taylor慢慢走向，穿上在Met Gala現身的Moschino漢堡包裝的Katy，牽手後開心相擁。造型代表漢堡包必定要配上薯條，兩人已經放下所有怨恨，是2013年後兩人首次公開地合作和好如初。