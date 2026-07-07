非份之罪｜葉靖儀挑戰反差「MK妹」 拍被毆戲致周身傷：冇護墊

無綫熱播單元劇《非份之罪》近日掀起追劇熱潮，今日（7/7）一眾演員現身銅鑼灣出席宣傳活動。憑藉甜美外型備受關注的葉靖儀（Michelle）亦有亮相，吸引大批市民及粉絲圍觀，場面十分熱鬧。Michelle 在接受《香港01》訪問時，大談劇中角色的挑戰與拍攝點滴，更透露自己這次的角色與以往形象有極大反差！

非份之罪今日宣傳活動。（吳子生攝）

Michelle透露，昨晚剛剛播出了她參演的單元二《石棺禁戀》，她在劇中飾演一名叫「佩雪」的角色。對於這個角色，她形容是一個既天真又帶點叛逆的少女：「我喺入面係做『佩雪』，係一個比較天真純情啲嘅少女，因為我得唔到屋企人嘅愛啦，鍾意出去街度流連、玩啊，即係其實係『MK妹』，如果講得露骨啲，可以咁樣形容。」

由於Michelle平時給人乖乖女的印象，這次要飾演與自己性格反差如此大的「MK妹」，被問到會否覺得難以駕馭？Michelle坦言角色和自己其實有相似之處，但也有一部分相當具挑戰性：「我覺得有少少相似嘅地方，就係佢係比較大膽啲同埋天真啲。可能身邊嘅人講啲咩、或者叫佢做，佢好多就去。其實佢又唔係真係曳，所以我覺得同我都唔係話真係差天共地，我覺得自己都係比較大膽啲，即係都想試唔同嘅嘢。」

葉靖儀參演的單元二《石棺禁戀》。（吳子生攝）

劇透將有「暴力場景」被痛毆

不過，Michelle表示拍攝過程中最難的部分，莫過於要演繹大量沉重的情緒戲，當中更涉及暴力及虐待的場面，讓她大呼吃不消：「我覺得最難演係，真係要好多好重感情嘅位。即係譬如要喊啦、要好嬲咁鬧交，或者要好驚，因為遲啲我係會被粗暴對待，變咗我就難啲做囉，因為要好短時間內，就即刻要喊，又要好嬲咁，我覺得呢啲難啲。」她更透露劇中不乏驚悚情節，自己甚至會「被痛毆」，拍攝時可謂吃盡苦頭。

被問到拍完這些暴力動作戲後有沒有弄得周身傷？Michelle笑言雖然沒有受重傷，但瘀青在所難免，不過自己依然拍得非常過癮：「周身酸痛就冇嘅，真係冇打得咁誇張，但係應該有瘀嘅。因為我都係著有啲短褲、短裙嘅衫，就冇得著護墊去保護啦。咁好多位，好似手肘、腳嗰啲都有少少瘀，但係我都覺得拍得好開心！」

葉靖儀拍被毆戲，致周身瘀傷。（吳子生攝）

角色發揮空間大 刨新聞做足功課

加入娛樂圈一段時間的Michelle，直言這次的角色非常有發揮機會，能與多位實力派演員合作也讓她獲益良多，更自爆在開拍前特意去翻查了當年的真實案件作參考：「我覺得呢個角色係好有發揮，因為呢個單元入面，呢個故事其實好複雜，佢係仿照之前荃灣嘅一單真嘅案件，我覺得有得做到呢啲罪案嘅劇我好開心。拍之前我有睇返啲新聞、睇返啲來龍去脈、同埋睇返佢入面啲人係點樣。依家都有觀眾開始估，佢哋話：『啊！你係咪就係嗰個特別性身份、小草呢？』佢哋都估到，我好開心。」