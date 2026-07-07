劉曉彤神秘老公晒全家福　一門三傑大仔猛料入讀劍橋做學霸

現年57歲的前無綫（TVB）女星劉曉彤（阿Belle），自2004年與從事鞋業的嚴姓商人低調結婚，並於2006年懷孕後，便全面淡出幕前相夫教子。多年來，她對家庭極度保護，將老公的身份及一子兩女「收埋」得密不透風。不過，近日這位神秘老公在社交平台上親自公開了一家人的溫馨合照，被率先曝光其廬山真面目後，更多一家五口的猛料生活日常亦隨之曝光。

劉曉彤有意復出。（facebook@Annabelle Liew Yen）

夫妻好恩愛。（ig圖片）

夫妻好恩愛。（ig圖片）

神秘老公猛料背景曝光 見證二女頂尖名校畢業

這位將劉曉彤私生活大公開的老公「嚴先生」，其社交平台IG帳號名為「Michael Yen」。原來他本人的學歷背景亦相當架勢，有指他早於1991年畢業於英國頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London），現時報稱為「數碼創作者」。早前Michael晒出兩夫妻飛到英國，出席二女在頂尖私立寄宿女校Cheltenham Ladies' College（CLC）的中學畢業典禮合照，並感觸地寫道：「眨下眼，二女都中學畢業，亭亭玉立。」

二女兒喺有「英國版女拔」之稱的頂尖私立寄宿女校Cheltenham Ladies' College（CLC）中學畢業，父母開心現身畢業禮。（threads@michael.yen.315）

Michael開心學校將女兒培養成自信且有主見嘅少女。（threads@michael.yen.315）

（threads@michael.yen.315）

一家合照，但未見大仔。（threads@michael.yen.315）

悉心栽培三子女留英 19歲大仔順利升讀劍橋

除了二女就讀頂尖名校，原來劉曉彤夫婦在教育方面可謂不惜工本，早在三名子女升中時，已全數安排他們到英國留學接受優質教育。翻看Michael過往在IG分享的一家五口合照及仔女成長點滴，更驚揭他們的大仔Zachary讀書成績極度出眾。現年19歲的Zachary，早於中學時期已入讀英國著名的溫徹斯特公學（Winchester College），去年畢業後，Michael更親自飛到英國陪兒子迎接大學開學。從Michael打卡的地點可見，兒子入讀的正是世界頂級學府劍橋大學（University of Cambridge），絕對是一名超級學霸。昔日的搞笑「是非精」阿Belle，如今已成為成功栽培出學霸子女的低調闊太，一家五口的生活絕對令人羨慕。

劉曉彤婚後專心相夫教子。（ig圖片）

安排子女有最優良教育。（ig圖片）

劉曉彤與兩女兒。（ig圖片）

19歲大仔入讀劍橋。（ig圖片）

大仔喜歡留長頭髮，父子都係學霸。（ig圖片）

19歲大仔入讀劍橋。（ig圖片）