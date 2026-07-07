伍富橋一索得男　陪富貴妻產檢發現兒子一部位比正常範圍長少少

億萬駙馬伍富橋今日（7/7）現身馬鞍山出席「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會啟動禮。即將榮升做爸爸的他，在接受《香港01》訪問時人逢喜事精神爽，大方分享即將迎來家庭新成員的興奮心情，更透露了太太的最新孕況。

伍富橋出席「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會啟動禮。（吳子生攝）

期待每月的產檢 興奮見證寶寶成長

談到即將做爸爸的心情，他笑言現在既期待又興奮。他坦言：「其實我每個月都非常之期待產檢嘅時候，好似去到先會真的有超聲波去睇到佢。再對上一次係照4D，就睇埋佢個樣。」他更開心分享，雖然今早自己因為工作關係未能親眼看到超聲波畫面，但得知一切正常就放下了心，更笑指：「知道所有嘢都好正常，同埋話佢大髀骨比正常嘅範圍長少少。」

伍富橋現場大展歌喉。（吳子生攝）

伍富橋陪太太產檢，囝囝一切正常。（吳子生攝）

伍富橋爆囝囝大髀骨比正常嘅範圍長少少。（吳子生攝）

預產期10月剖腹 乳名極具幽默感

被問到寶寶的性別與預產期，伍富橋大方承認太太腹中懷的是兒子，目前懷孕大約六、七個月，預產期預計在10月上旬，並已搵師傅擇好日子剖腹生產。

談到兒子的名字，伍富橋表示由於要等寶寶出生後有了時辰八字才能正式改名，所以目前只取了個搞笑的乳名叫「五梁液」。他解釋這個名字的由來： 「因為我姓伍，我太太姓梁嘛，咪『伍梁』，所以佢自己改咗呢個乳名。」

伍富橋爆已搵師傅擇好日子剖腹生產。（吳子生攝）

伍富橋一索得男。（ig@lvinngfukiu）

伍富橋一索得男。（ig@lvinngfukiu）

讚太太情緒穩定 產後積極賺奶粉錢

許多孕婦在懷孕期間會面臨情緒起伏或孕吐，伍富橋則大讚太太非常體貼，至今都沒有任何孕吐不適，情緒亦相當穩定：「佢就真係好錫我，佢情緒其實相對上係穩定，好多人話拖BB可能呢個時候一時好開心，一時又好Depress，但佢都真係幾穩定幾開心。」他更開玩笑說，自己有時在太太面前「開私香檳」飲酒，還會拍照上網，結果被不少網民留言責備「好衰」。

為了迎接兒子的到來，伍富橋透露已經買好了一、兩部嬰兒車，準備好了輕便型與重型的款式以方便日後旅行。至於「奶粉錢」，他表示正在努力工作中，除了教波，更透露自己特別準備了一首新歌送給未出世的兒子： 「呢首歌係作給新歌我個仔，自己有畀意見歌詞、曲風，想等佢大個咗聽返爸爸喺佢未出世時為佢作嘅歌。曲風會偏向Pop Rock、硬朗少少，好期待9月派台。」