方皓玟還周佩賢清白力證非同居　驚爆密友死前曾提輕生：以為講笑

歌手方皓玟今日（7/7）出席「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會啟動禮。方皓玟在接受《香港01》訪問時，就樂風集團創辦人周佩賢早前不幸離世一事開腔回應，並透露對方生前曾提及過輕生念頭。

歌手方皓玟今日出席「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會啟動禮。（吳子生攝）

坦言感震驚與不捨 望從中學會堅強

提及好友的離世，方皓玟神色凝重。她直言身邊有人因意外或不幸事件離開，必然會感到非常傷心，但最重要是繼續向前看，並從中汲取領悟，令自己變得更堅強和成熟。

被問到此前是否知悉周佩賢有輕生念頭，方皓玟坦言：「大槪有聽過佢講，但以為係講笑，無諗到係真嘅，所以我都好震驚，好意外。」

方皓玟驚爆樂風創辦人周佩賢死前曾提輕生。（吳子生攝）

她回憶起當時的情況，表示對方確實有提及過一次：「佢有講過一次啦，咁但我當時就同佢講：『哎，唔好諗呢啲嘢啦！』咁就完咗。所以到真係發生嘅時候，我自己都覺得好詫異，同埋會覺得生命真係好寶貴。」

方皓玟亦澄清，自己並不覺得周佩賢長期患有抑鬱症，可能只是那段時間情緒比較低落，才在一時衝動下做了決定。

（吳子生攝）

澄清與周佩賢非同居 盼還逝者清白

對於有傳聞指方皓玟與周佩賢生前是同居關係，方皓玟在訪問中極力澄清，指兩人相識約六、七年，對方亦曾主動找她合作，彼此是很好的朋友，但絕對沒有同居。

方皓玟在訪問中極力澄清，指兩人相識約六、七年，對方亦曾主動找她合作，彼此是很好的朋友。

她無奈笑言：「其實真係鄰居，唔係同居！我都覺得好搞笑，點解大家會形容到變咗同居。我都想同佢同居啊，佢住嗰度咁正！但我哋真係鄰居，喺附近住嘅。所以我們好多次不時都會見下面、傾下偈、約食飯。」

方皓玟澄清與周佩賢非同居 。（吳子生攝）

還逝者一個清白

方皓玟強調，今天必須澄清這點，並非為了自己，而是希望還逝者一個清白：「最緊要係要還一個清白畀離開咗嘅人，等佢高高興興，或者喺另一個地方過得更加舒服。」

她透露周佩賢的身後事已大約在兩個月前處理完畢，自己亦有出席所有儀式送好友最後一程。雖然經歷了好友離世的打擊，但方皓玟慶幸自己沒有出現創傷後壓力症（PTSD），未來會繼續用積極的心態面對人生，並呼籲大眾要珍惜生命，多關心身邊有情緒困擾的朋友。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

據悉，周佩賢與歌手方皓玟份屬好友，方皓玟於2021年與日藉老公離婚後，便與周佩賢同居於上址。方皓玟亦曾於2023年及2024年兩次為樂風集團旗下樓盤「ELIZE PARK」及「UPPER PRINCE」擔任代言人，當時方皓玟在活動上大讚樓盤屬潛力股。

方皓玟曾兩次任樓盤代言人。（資料圖片/葉志明攝）

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