鄭秀文演唱會因安全問題急煞停　原因「架子彎了」來不及重新訂貨

樂壇天后鄭秀文的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》原定本周五於啟德主場館舉行一連三場的演唱會，但是日前（6日）主辦突然宣布因舞台部件故障存在安全隱憂而需要延期。鄭秀文雖然對演唱會延期感到震驚，但為了安全，所以這三天改辦免費「答謝會」，而演唱會則擇日再辦。

鄭秀文突然宣布改期。（Instagram@sammi_chengsauman）

網民大讚主辦留意到安全問題即煞停

而鄭秀文演唱會延期的消息公布後，不少網民都感到震驚，留言當然有讚亦有彈，讚的是主辦方反應快及留意到安全問題即煞停：「睇到寰亞因為安全問題，寧願通知Sammi延期再開，完全係一間肯負責任嘅主辦，真係要畀個讚！」

鄭秀文演唱會延期。（Instagram@sammi_chengsauman）

根據《成報》報道，指今次演唱會舞台燈光及音響工程的「架子彎了」，未能通過政府的測試和批准，導致無法獲得演出牌照。儘管負責此工程的「興明亞洲」是一家老牌公司，但資料顯示，他們從未正式承接過啟德主場館的演唱會專案。寰亞娛樂於日前亦公布，他們的團隊在搭建和測試過程中發現一個重要部件出現故障。雖然已經迅速檢查並緊急尋找替代方案，但多番嘗試後，仍未能在演出前解決問題。基於安全因素和演出質素的考量，最終決定取消演唱會。

鄭秀文MIRROR的首個紅館演唱會用同一監製。（Instagram@sammi_chengsauman）

主辦方宣布，此次的三場演唱會將延期舉行或接受退票。他們強調，安全和質素一直是演唱會安排的首要考慮。若無法在確保安全的前提下呈現最佳規格和完整效果，他們只能選擇延期。寰亞娛樂對受到影響的歌迷表示歉意，並承諾正積極制定新的演出日期和票務安排，待細節理順後將及時公布。雖然主辦方對故障部件的詳情沒有進一步交代，但據消息來源透露，其中涉及的問題是舞台架子不符合政府部門的要求。即便重新訂購相關物料並再次由當局審批，也無法趕及在原定演出日期前完成。因此，主辦方決定優先考量安全因素及整體演出質素，展現出積極處理突發狀況的專業態度。同時也呼籲歌迷耐心等待新安排，以共同期待未來的一場完美演出。