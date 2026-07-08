東張西望｜公屋野人住後樓梯惡到爆唔肯走：東張西望，有咩望

日前（6日）《東張西望》報道了石硤尾一個公屋單位的一家三口有屋不住，堅持在同層後樓梯生活及睡覺，霸佔公共地方。昨日（7日）再繼續報道這一家三口的故事，甘詠寧見到母子二人正在後樓梯吃飯，於是上前了解。

石硤尾一個公屋單位的一家三口堅持在同層後樓梯生活及睡覺，霸佔公共地方。(節目截圖)

肥哥哥媽媽提到兒子忍不住落淚

甘詠寧問肥哥哥：「有冇社工幫手？」肥哥哥即回應：「唔使社工。」而肥哥哥的媽媽則默默地把飯菜拿回單位，即被肥哥哥阻止，繼續留在後樓梯吃。不過提到肥哥哥，他媽媽就忍不住落淚，但被問到有沒有東西幫忙時，肥哥哥媽媽繼續默不作聲，肥哥哥則搶著回答：「冇！」節目組拍到肥哥哥他們的單位塞滿雜物，連站立都沒有位置，難怪要到後樓梯「生活」，不過單位沒位置亦不是他們霸佔公共地方的藉口。

肥哥哥媽媽提到兒子忍不住落淚。(節目截圖)

肥哥哥爸爸突然出現加入「戰圈」

就在這個時候，肥哥哥的爸爸突然出現加入「戰圈」。肥哥哥爸爸得悉節目組來意後，拋出金句：「東張西望，有咩望？」而肥哥哥爸爸愈說愈激動：「既然公眾地方，點解我唔坐得？公眾即係大家地方啦，我坐喺度食飯飲啤酒唔得？有咩理由啊？豈有此理！」至於被指在後樓梯當睡房時，肥哥哥爸爸繼續說：「我梗係瞓覺啦，我夜晚瞓覺唔得咩？走廊你㗎咩？」

肥哥哥爸爸突然出現加入「戰圈」。(節目截圖)

肥哥哥爸爸確實很難捉摸，這邊主動帶節目組到後樓梯拍攝，更讓節目組拍下放在後樓梯的酒水：「出去影！睇吓你夠唔夠膽！」不過他突然發難用手指指向甘詠寧，並驅趕他們離開後樓梯：「走！去死！搞搞震喺度！」肥哥哥爸爸趕走完節目組後，轉頭又跟節目組繼續聊天，但一講到有沒有在後樓梯大小二便時，他又開始發難：「18樓有坨屎，就話係我兩仔爺痾。有咩可能我哋14樓住去18樓痾屎？」

肥哥哥帶節目組到後樓梯拍攝。(節目截圖)

肥哥哥爸爸突然發難用手指指向甘詠寧，並驅趕他們離開後樓梯。(節目截圖)

肥哥哥爸爸妙語連珠

肥哥哥爸爸妙語連珠：「揸住垃圾機，就喺呢度影！你就影啦，你唔影我就打你。」即使有鄰居出入，肥哥哥爸爸都中氣十足，罵個不停。突然間有保安出現並要求節目組離開現場，而肥哥哥爸爸則繼續指罵：「你未夠班！」第二天節目組再回去時，見到大批房署職員和保安，而肥哥哥則躲回家避風頭。之後再有保安到場要求清場，而肥哥哥亦乖乖清走後樓梯的雜物，不過他面對主持的詢問，原本好態度的他突然發惡：「唔關你事啊，快啲走！」

肥哥哥爸爸都中氣十足，罵個不停。(節目截圖)