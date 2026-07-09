鄧梓峰仍未知施明下葬地點　問及大細孖憶述：一直以嚟感情都好

藝人鄧梓峰昨日（7日）出席慈善節目《明愛暖萬心》的記者會，久未現身TVB的他對於今次再當主持都表示感到「都驚驚地」，除了很久未當主持外，他更透露今次當主持更會加入舞台劇元素，令他感到非常有趣味。而他接受《香港01》訪問時被問到有關太太的姐姐施明離世的後續時，他表示一無所知。

鄧梓峰出席慈善節目《明愛暖萬心》的記者會。(陳順禎 攝)

鄧梓峰仍未知施明下葬地

有指大孖李泳漢封鎖消息，旁人根本不知道施明葬在何方，雖然細孖李泳豪對此感到焦急，但就仍然未有任何消息。鄧梓峰被問到到今是否仍未知道施明葬在哪時，他表示：「等佢哋自己有需要，佢哋會講俾親戚聽㗎啦。」至於會否向李泳漢查問下葬的地方時，他表示「不會」，留待李泳漢自己說給他知。

鄧梓峰仍未知施明下葬地。(陳順禎 攝)

鄧梓峰太太心情已平伏

而他被問到以他認識的李泳漢及李泳豪是怎樣時，他憶述：「其實兩兄弟我一直都覺得佢哋感情好好㗎，見到佢哋細路仔嘅時候都成日玩啊。嗰陣時泳漢生咗個BB嘅時候，豪仔又成日會湊住啊。所以我覺得佢哋一直以嚟俾我印象，感情都好好㗎。」不過長大後他們都比較少聯絡，所以對二人之間的恩怨並不知情。最後被問到太太的心情平伏了沒有，他表示太太心情已平伏：「佢依家都好返，都接受咗，咁情緒亦都好穩定嘅。」