丁子朗10年未與父母慶生強調是最強後盾　有「提醒」快找另一半

無綫小生丁子朗昨日（7日）出席慈善節目《明愛暖萬心》的記者會，而他早前迎來生日，人緣甚佳的他當然有不少慶祝活動。丁子朗接受《香港01》訪問時透露面對即將到來的三十而立，他坦言感受到一定壓力，但他將此化為動力。談到生日願望，他笑指有點老土：「真係好老土，驚講出嚟畀人笑。我真係希望身體健康同埋過得快樂，因為今年係奔3之前啦，30歲之前最後一次嘅廿歲生日。跟住我好驚自己會成為一個自己唔鐘意嘅成人，跟住會慢慢失去咗自己有趣嘅靈魂。」

父母10年未與丁子朗慶生

談到快到30歲，家人有否給他壓力，丁子朗笑指「冇喎」：「佢地真係冇畀壓力喎，任何壓力都冇喎，佢地唯一就係希望我快樂囉，我都希望佢地快樂。」不過談到有否催他找個女朋友時，他則指家人都會有「提醒」：「講少少囉，真係講兩句囉，因為佢真偽係輕鬆帶過，講一講咁樣。」被問到父母有多少年沒有跟他過生日，他笑指「都有10年」，因為自他回港發展後，與父母長期分隔兩地，再加上疫情時期都沒有回去見面，所以中間有四至五年沒見過面。

自丁子朗回港發展後，與父母長期分隔兩地，再加上疫情時期都沒有回去見面，所以中間有四至五年沒見過面。(陳順禎 攝)

丁子朗強調父母是他最強的後盾

不過丁子朗強調父母是他最強的後盾：「真係無論係幾點Post嘢啦，佢都係第一個Like！無論係擺咩平台都真係。佢會Like埋我啲Friend嘅嘢，即係我啲Close Friend，全部都識。佢地仲有去埋旅行添，佢同我啲朋友一齊去旅行。」

丁子朗強調父母是他最強的後盾。(陳順禎 攝)

父母與知心好友一起旅行

早前父母更與丁子朗的知心好友一起飛往韓國旅行，長輩與年輕人之間完全沒有代溝，一拍即合，這畫面亦成為他人生中最幸福的Moment之一：「真係好開心嗰啲時間，我都成日講，嗰段係我其中一個最幸福嘅Moment之一。因為身邊最愛嘅人都一齊，仲可以睇呢個世界，咁所以好開心。」