Honey Punch面對女團百花齊放持謙遜態度　自認學嘢比人快而優勝

香港女子組合 Honey Punch由隊長楊芷喬（Casey）、副隊長羅子媛（Jacey）、李承殷（Alma）、胡采倩（Chelsa）、黃靖瑜（Colour）及李衍蔓（Keira）組成，她們轉眼間已正式出道一周年，日前六位成員接受《香港01》訪問時，分享了她們接下來的動向。隨著暑假來臨，她們透露將會積極開展各項活動，當中包括備受期待的 School Tour（校園巡迴），並將在成軍一周年之際推出全新單曲：「其實我哋嚟緊呢個暑假我哋會出席好多唔同嘅 event 啦，我哋會有School Tour啦，跟住我哋會有，因為嚟緊一周年啦，所以都有啲搞作啦，同埋最重要嘅就係出新歌！係啊，同埋我哋都 plan 有多啲可以見……見粉絲嘅機會啦，我哋都希望可以同大家見面多啲。」她們透露，新歌將會一改以往風格，為樂迷帶來一個「更 refreshing（清爽）和新鮮」的全新面貌。

香港女子組合 Honey Punch 轉眼間已正式出道一周年。(陳順禎 攝)

Honey Punch持謙遜態度

身兼學生與偶像雙重身份的她們，坦言在學期中往往難以抽空，因此希望趁著暑假六人時間較易配合，出席更多公開活動，並透露近期與不少前輩「姐姐哥哥們」合作拍攝影片，從中獲益良多。面對近年本港女團百花齊放的競爭局面，Honey Punch 抱持謙遜態度，表示每個女團各有不同概念，期望能向其他人學習，繼續努力做好自己。

Honey Punch面對女團百花齊放持謙遜態度。(陳順禎 攝)

至於被問到有沒有覺得自己比其他人優勝的地方時，她們表示：「可能我哋學嘢會學得快啲，因為我哋可能係因為讀書都唔係太差嗰啲學生啦。咁所以我哋嘅吸收能力強啲，其實我覺得我哋學舞呢，都係唔算慢嘅，坦白講句，因為我覺得平時可能我哋排新舞啦，好似嗰陣時我哋出歌嘅時候呢，其實我哋even係錄歌或者排舞個時間其實都可能只係喺一個禮拜之內咁樣。」