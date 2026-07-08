喬美莎留港追夢一半靠父母「課金」支持　認物價高需「節衣縮食」

2022年澳洲華裔小姐雙料冠軍、現年20歲的「混血靚女」喬美莎（Chelsea），自從決定休學隻身由澳洲來港發展後，一直備受網民關注。昨日（7日）她以女團MYNT成員身份出席《明愛暖萬心》活動，接受《香港01》訪問時就大談在港定居的真實點滴。雖然有屋企人「科水」支持，但Chelsea依然非常懂事，直言要努力學懂「節衣縮食」，過程中仲因為唔明白呢個四字成語而大放笑彈，性格率真可愛！

喬美莎接受《香港01》訪問時就大談在港定居的真實點滴。(陳順禎 攝)

喬美莎留港追夢

訪問當日Chelsea以一身型格皮褸加白Tee上陣，盡顯178cm的高䠷身段。本身母語是英文及普通話的她，全程堅持用廣東話做訪問，誠意十足：「可以講廣東話啊，冇問題！」Chelsea笑得非常甜。被問到來港發展的感受，她坦言目前已經搬來香港定居，並成功申請了工作簽證（Working Visa）。雖然父親在澳洲從商、家境不錯，但Chelsea直言不想做「伸手黨」：「我嘅屋企人都有幫住我，不過我都希望可以自己support myself。唔想just always have family support，but 係少少難。（即係依家都係family support？）係啊！一半啦，有少少嘅，少少係自己。」而她的父母都對她「追夢」很支持：「好支持啊！佢哋都有come to Hong Kong to visit me，因為佢哋知我唔可以返去澳洲工作，所以佢都有Visit me。我都會好掛住佢哋，But我覺得呢個機會畀我To do my dream，They support it much more。」

訪問當日Chelsea以一身型格皮褸加白Tee上陣，盡顯178cm的高䠷身段。(陳順禎 攝)

認物價高需「節衣縮食」

香港生活指數出名高，身為過江龍的她當然感受到極大壓力。她被問到是否需要「節衣縮食」時，Chelsea突然一臉茫然，用普通話笑問：「這個是什麼意思？」得知是「慳啲使」的意思後，她即刻用中英夾雜分享自己的平民化慳錢大法：「可以省嘅，就省一點，就係少食外賣，喺餐廳唔食咁多次，自己煮飯、搭MTR、唔搭的士！」

喬美莎認物價高需「節衣縮食」。(陳順禎 攝)

看得出Chelsea為了演藝夢想，非常努力適應香港的生活與文化。即使廣東話偶爾會「詞窮」，但她積極的態度與仙氣外貌絕對值得加分。而她被問到會否有一個期限來令家人不用再負擔她的開支時，她笑指都妻想快點可以「養得起自己」：「因為我屋企人都係retired，佢哋都係唔想做嘢。所以我希望最快，最快，可以有佢哋自己嘅flourishing lifestyle。」